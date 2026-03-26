Preocupación en el sector: taxistas golpeados por aumentos de combustible y tarifas de 2025

Cómo impacta el aumento de combustible en los taxis de Mendoza.

El aumento del combustible impacta de forma sostenida tanto para particulares como en quienes se ganan la vida con el transporte de pasajeros . En Aconcagua Radio , el presidente de la cámara empresaria de taxis , Diego Vázquez , relató la situación que atraviesa el sector . Es que, además de la sorpresa al ver los números en los surtidores , la caída del consumo y la crisis económica agravan el escenario.

“Ha sido un aumento muy brusco en muy corto plazo. Veníamos con aumentos mensuales , pero eran más o menos siguiendo el índice de inflación . Pero lo que se ha dado en este último mes, es un incremento cercano al 20% en los combustibles .”, comienza el conductor.

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Según explica Vázquez, eso ha influido de forma marcada a la hora de cargar. “Es un costo indispensable que tenemos en la actividad, tanto el GNC como la nafta ”, añade.

Por otro lado, el sector también resiste con tarifas desactualizadas , que complejizan la tarea de poner comida sobre la mesa . “Estamos trabajando con costos de marzo-abril del año pasado . Esto nos pone un poco en jaque porque nos hace replantear la necesidad de volver a hacer un estudio de costos ”, señala.

“Tengamos presente que la inflación del año pasado ha sido superior al 30% y, en lo que va del año, solo en los primeros 3 meses ya tenemos inflaciones del 3% mensual en cada uno de ellos”, sigue.

Para Vázquez, el impacto es preocupante porque “si bien la inflación actual aparenta ser menor a otros tiempos”, la caída del consumo en la actividad hace que los incrementos de precios se sientan con mayor fuerza.

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