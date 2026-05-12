Gabriel Fidel confirmó cómo será la Cuarta Marcha Federal Universitaria y qué cambia este año

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) volverá a movilizarse este martes en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. En diálogo con Aconcagua Radio, el vicerrector y candidato a rector, Gabriel Fidel, aseguró que el principal reclamo será la “ inmediata implementación de la ley de financiamiento universitario”.
El funcionario universitario remarcó que la situación económica de las universidades públicas atraviesa un momento crítico, especialmente por el deterioro salarial. “El tema salarial tiene un atraso de casi el 40%. Hoy los salarios son muy bajos en el sistema de universidades públicas y también en el sistema científico”, afirmó.
Además, explicó que el reclamo también alcanza a los fondos de funcionamiento cotidiano de las instituciones. En ese sentido, enumeró gastos esenciales como electricidad, gas, seguridad, investigación y becas estudiantiles. “Reclamamos esos fondos para poder seguir dándole a la sociedad lo que la sociedad le pide a las universidades públicas”, señaló.
La UNCuyo vuelve a marchar: qué cambia este año
A diferencia de movilizaciones anteriores, el acto principal no se realizará, como en ocasiones anteriores, en la Plaza Independencia, sino dentro del campus de la UNCuyo. Allí se leerá un documento consensuado por todas las universidades nacionales y luego comenzará la movilización hacia el centro mendocino.
“Vamos a marchar todos juntos, todos unidos y vamos a olvidarnos de las diferencias”.