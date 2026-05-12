12 de mayo de 2026
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Gabriel Fidel 

Gabriel Fidel confirmó cómo será la Cuarta Marcha Federal Universitaria y qué cambia este año

En Aconcagua Radio, Gabriel Fidel aseguró que las universidades atraviesan una situación crítica. Advirtió que los salarios tienen un atraso cercano al 40%.

El vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, habló en Aconcagua Radio sobre el reclamo por la educación pública.

El vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, habló en Aconcagua Radio sobre el reclamo por la educación pública.

Foto: andino streaming
 Por Aconcagua Radio

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) volverá a movilizarse este martes en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria. En diálogo con Aconcagua Radio, el vicerrector y candidato a rector, Gabriel Fidel, aseguró que el principal reclamo será la “ inmediata implementación de la ley de financiamiento universitario”.

El funcionario universitario remarcó que la situación económica de las universidades públicas atraviesa un momento crítico, especialmente por el deterioro salarial. “El tema salarial tiene un atraso de casi el 40%. Hoy los salarios son muy bajos en el sistema de universidades públicas y también en el sistema científico”, afirmó.

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Además, explicó que el reclamo también alcanza a los fondos de funcionamiento cotidiano de las instituciones. En ese sentido, enumeró gastos esenciales como electricidad, gas, seguridad, investigación y becas estudiantiles. “Reclamamos esos fondos para poder seguir dándole a la sociedad lo que la sociedad le pide a las universidades públicas”, señaló.

La UNCuyo vuelve a marchar: qué cambia este año

A diferencia de movilizaciones anteriores, el acto principal no se realizará, como en ocasiones anteriores, en la Plaza Independencia, sino dentro del campus de la UNCuyo. Allí se leerá un documento consensuado por todas las universidades nacionales y luego comenzará la movilización hacia el centro mendocino.

“Vamos a marchar todos juntos, todos unidos y vamos a olvidarnos de las diferencias”.

En otro tramo de la entrevista, el vicerrector aseguró que la movilización se desarrollará respetando las disposiciones de tránsito acordadas con las autoridades provinciales y municipales. Según indicó, la marcha avanzará ocupando solo media calzada para permitir la circulación vehicular y se realizará “en paz, con tranquilidad y con mucha firmeza”.

Escuchá la entrevista en Aconcagua Radio:

También podés seguir la transmisión en vivo de Aconcagua Radio en este link: www.aconcaguaradio.com

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