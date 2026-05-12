Gabriel Fidel confirmó cómo será la Cuarta Marcha Federal Universitaria y qué cambia este año

El vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel, habló en Aconcagua Radio sobre el reclamo por la educación pública.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) volverá a movilizarse este martes en el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria . En diálogo con Aconcagua Radio , el vicerrector y candidato a rector, Gabriel Fidel , aseguró que el principal reclamo será la “ inmediata implementación de la ley de financiamiento universitario ”.

El funcionario universitario remarcó que la situación económica de las universidades públicas atraviesa un momento crítico, especialmente por el deterioro salarial. “ El tema salarial tiene un atraso de casi el 40% . Hoy los salarios son muy bajos en el sistema de universidades públicas y también en el sistema científico”, afirmó.

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Además, explicó que el reclamo también alcanza a los fondos de funcionamiento cotidiano de las instituciones. En ese sentido, enumeró gastos esenciales como electricidad, gas, seguridad, investigación y becas estudiantiles. “ Reclamamos esos fondos para poder seguir dándole a la sociedad lo que la sociedad le pide a las universidades públicas ”, señaló.

A diferencia de movilizaciones anteriores, el acto principal no se realizará, como en ocasiones anteriores, en la Plaza Independencia , sino dentro del campus de la UNCuyo . Allí se leerá un documento consensuado por todas las universidades nacionales y luego comenzará la movilización hacia el centro mendocino.

“Vamos a marchar todos juntos, todos unidos y vamos a olvidarnos de las diferencias”.

En otro tramo de la entrevista, el vicerrector aseguró que la movilización se desarrollará respetando las disposiciones de tránsito acordadas con las autoridades provinciales y municipales. Según indicó, la marcha avanzará ocupando solo media calzada para permitir la circulación vehicular y se realizará “en paz, con tranquilidad y con mucha firmeza”.

Escuchá la entrevista en Aconcagua Radio:

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