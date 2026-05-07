Qué hacer después de un choque: seguro, denuncia y cuándo llamar a la policía

Una duda frecuente aparece cada vez que ocurre un choque menor : ¿hay que dejar los vehículos donde quedaron o moverlos para liberar el tránsito? El productor asesor de seguros , Edgardo Juchniuk , explicó en Aconcagua Radio qué dice la ley de tránsito , cuándo conviene llamar a la policía y por qué las fotos pueden ser fundamentales.

Edgardo Juchniuk (EJ): No. La ley provincial de tránsito en ningún momento indica que está prohibido mover los vehículos . Salvo si hay lesiones o muertes , donde ya estamos hablando de siniestros más importantes y ahí la actuación de la policía científica es fundamental para determinar responsabilidades.

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Ahora, si alguien me choca de atrás y me produce un daño leve, lo que aconsejo es sacar fotos antes de mover el auto.

EJ: Hay que sacar una foto tratando de mostrar el contexto , cómo quedaron los vehículos, el entorno del choque . Después, algunas imágenes más cercanas donde se vean los daños , la patente y los datos de la otra persona . Eso es clave. Después de eso, el vehículo se puede mover tranquilamente.

Muchas veces los conductores prefieren no llamar a la policía. ¿Eso es un error?

EJ: Sí, totalmente. Pasa muchísimo. “No llamés a la policía”, “arreglemos entre nosotros”, “hablá con el seguro”. Pero eso no se hace. No se trata de desconfiar de la otra persona; se trata de hacer las cosas como corresponden. La ley está para cumplirse.

¿Por qué es importante que intervenga la policía incluso en choques menores?

EJ: Porque después pueden aparecer problemas muy serios. Me pasó con un cliente al que chocaron de atrás en la Costanera. Tenía un Toyota Corolla 0 km. Cuando fuimos a reclamar, la aseguradora del otro conductor dijo que su asegurado había declarado algo completamente distinto: que mi cliente iba rápido y había hecho una maniobra peligrosa. Entonces rechazaron el pago. ¿Y por qué pasó eso? Porque no hubo intervención policial.

seguro accidente de auto vial choque cobertura aseguradora siniestro tomar foto En caso de un choque leve, sacar fotos antes de mover el auto es fundamental para dejar registro de lo sucedido. Foto: Freepik.

¿Qué cambia cuando hay un acta policial?

EJ: Que hay un ente de control dando fe de lo que ocurrió y de lo que declaró cada persona. Si no hay un acta, después cada uno puede contar una historia distinta. Y ahí empiezan los problemas judiciales y las demoras.

¿Qué es lo que hay que hacer después de un choque?

EJ: La denuncia administrativa en la aseguradora dentro de las 72 horas corridas. Eso es fundamental. Y si tenés dudas, llamá al productor asesor de seguros o al intermediario con el que contrataste la póliza.

¿Y si el conductor se escapa?

EJ: Tratemos de tomar la patente y conseguir un testigo. Es importante tener el nombre, documento y teléfono de esa persona para poder ubicarla después. Todo eso ayuda muchísimo al momento de reclamar.

¿Cuál sería el principal consejo para los conductores?

EJ: Que hagan las cosas como corresponden. Está perfecto querer evitar demoras o que el tránsito fluya, pero hay que cumplir la ley. No es una cuestión de confiar o no confiar en la otra persona; es simplemente actuar correctamente.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio: