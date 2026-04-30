Seguros para mascotas: qué cubre la responsabilidad civil y cómo evitar reclamos

Cada vez más personas consideran a sus mascotas parte de la familia, pero no siempre contemplan los riesgos. En ese escenario, los seguros para mascotas y la responsabilidad civil se vuelven centrales para evitar conflictos legales y gastos inesperados frente a situaciones donde el animal provoca un daño.

En esta nota de Aconcagua Radio , el productor asesor de seguros, Edgardo Juchniuk , informa todo lo que hay que saber sobre las coberturas disponibles para proteger a los animales.

Edgardo Juchniuk (EJ) : Sí, por supuesto. Hay coberturas disponibles. No son solamente de salud: también incluyen responsabilidad civil , que es clave. Si tu mascota provoca un daño a un tercero , existe la posibilidad de que haya un reclamo, y ahí es donde entra en juego el seguro .

¿Cómo funciona esa responsabilidad civil en la práctica?

EJ: Siempre parte de un hecho: se produce un daño. Y la cobertura se activa cuando hay un damnificado que reclama. El animal no entiende la gravedad de sus actos, pero quien recibe el daño sí. Y el dueño también lo termina entendiendo, sobre todo si no tiene cobertura. Por eso, contar con una póliza de responsabilidad civil en la vida privada es fundamental. Muchas veces viene incluida en seguros de hogar o combinado familiar.

¿Qué tipo de situaciones puede cubrir?

EJ: Desde una mordedura en una plaza hasta un accidente más complejo. Lo importante es que el seguro responda frente a ese reclamo. Siempre recomiendo elegir una buena suma asegurada, porque si el caso termina en instancia judicial, necesitás poder responder económicamente.

¿Existen otras coberturas además de esa?

EJ: Sí, hay opciones bastante completas. Algunas compañías ofrecen seguros específicos para perros y gatos que cubren atención médica por accidentes, robo o pérdida del animal e incluso la cremación. También hay algo similar a una “prepaga” veterinaria en ciertos casos.

¿Qué pasa con animales en otros contextos, como en zonas rurales?

EJ: Ahí entramos en casos más complejos. Por ejemplo, accidentes en rutas con caballos, vacas o cerdos. En esos casos hay un responsable: el propietario del animal. Si no tiene las medidas de seguridad adecuadas, como un alambrado en condiciones, puede recibir un reclamo. Incluso puede haber fallecimientos, y eso agrava todo. Es un tema serio.”.

¿Puede el seguro no cubrir en caso de negligencia?

EJ: Sí, claro. Si hay negligencia —por ejemplo, un campo mal cerrado—, la situación cambia. Por eso insisto: lo más importante es prevenir. Evitar que el daño ocurra.

¿Se pueden asegurar todo tipo de animales?

EJ: Hoy, en lo que es mascotas, básicamente perros y gatos. No vas a encontrar coberturas para animales como un canario o un hámster. Hay limitaciones en ese sentido.

Más allá del seguro, ¿qué otros problemas vinculados a los animales observa hoy?

EJ: El tema de los animales en la calle es muy serio. Hay muchos perros y gatos sin castrar, sin asistencia, que generan un problema de salud pública. Y hay mucha gente —en su mayoría mujeres— que trabaja de manera invisible cuidándolos. Eso hay que valorarlo.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio: