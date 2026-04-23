23 de abril de 2026
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Crece la movilidad eléctrica y cambian los seguros: qué riesgos hay que considerar

El crecimiento de la movilidad eléctrica se refleja en las calles y también en el mercado de seguros. En Aconcagua Radio, Edgardo Juchniuk da detalles de ello.

Seguros para monopatines y autos eléctricos: qué cobertura existe hoy y qué falta regular.

Seguros para monopatines y autos eléctricos: qué cobertura existe hoy y qué falta regular.

Foto: Yemel Fil
 Por Aconcagua Radio

El crecimiento de la movilidad eléctrica ya no es una tendencia lejana: cada vez más autos híbridos y eléctricos circulan por las calles. Este avance tecnológico trae ventajas, pero también plantea nuevos desafíos para el sistema de seguros, que deberá adaptarse a riesgos distintos y costos más elevados.

¿Qué implica el crecimiento de la movilidad eléctrica y cómo impacta en los seguros?

Edgardo Juchniuk (EJ): Hoy estamos hablando de movilidad eléctrica en un sentido amplio. No son solo los monopatines: hay bicicletas eléctricas, motos eléctricas y autos híbridos o eléctricos. Y esto viene creciendo mucho: interanual, el patentamiento de vehículos eléctricos o híbridos creció más de un 80%, y eso está abriendo otro panorama completamente diferente para el mundo asegurador.

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Hasta ahora, contratar una póliza de seguro para estos vehículos no tenía prácticamente diferencias con los autos tradicionales a nafta. Pero eso va a ir cambiando, porque todavía no hay números suficientes como para hacer un estudio actuarial que permita tarifarlos correctamente. Lo que sí sabemos es que reparar uno de estos vehículos, a nivel internacional, ya cuesta más del 35% que reparar un vehículo convencional.

¿Por qué resultan más costosos de asegurar o reparar?

EJ: En los vehículos híbridos, el valor de la batería representa aproximadamente el 20% del valor de la unidad, y en los eléctricos supera el 60%. La batería es el alma del auto. Además, necesitás mano de obra especializada y talleres específicos para poder repararlos. Todo eso encarece los costos.

A eso se suman otros riesgos asociados. Si tenés un vehículo eléctrico y lo enchufás en tu casa, tenés que preguntarte si la instalación eléctrica domiciliaria está preparada para soportar ese tipo de tensiones. Muchos no lo tienen en cuenta cuando compran el vehículo, y eso puede generar problemas graves.

Además, hemos visto muchos casos y videos donde baterías se prenden fuego o explotan. No están exentas de ese riesgo, y eso también hay que evaluarlo desde el punto de vista asegurador.

¿Qué sucede con monopatines y otros vehículos eléctricos pequeños?

EJ: Los monopatines eléctricos y vehículos similares no están obligados a tener seguro, porque no son bienes registrables. Sin embargo, eso no significa que no haya riesgos. Si atropellás a alguien a 30 o 50 kilómetros por hora, podés generar un daño importante.

Hoy se puede contratar una cobertura dentro de un combinado familiar, lo que se llama responsabilidad civil en la vida privada, pero los montos son mucho menores que los de una póliza obligatoria de automotor.

¿La movilidad eléctrica seguirá creciendo?

EJ: El parque automotor eléctrico va a crecer, de eso estoy convencido. Cada vez vemos más vehículos eléctricos en la calle, y la tendencia va a continuar. Pero es fundamental que como sociedad tengamos en cuenta todos estos riesgos y adaptaciones necesarias.

Se abre un panorama completamente diferente y hay que estar advertidos. No es solo comprar un vehículo moderno: hay que analizar los riesgos, las coberturas y la infraestructura necesaria para convivir con esta nueva forma de movilidad.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio:

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