22 de abril de 2026
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Femicidio

El escalofriante detalle de la autopsia en el femicidio de San Martín

El femicidio de Carla Magallanes en San Martín sigue sumando detalles escalofriantes tras el adelanto de la autopsia. Imputan al sospechoso.

Carla Magallanes tenía 36 años y era madre de tres hijos.

Carla Magallanes tenía 36 años y era madre de tres hijos.

 Por Pablo Segura

Las primeras pericias incorporadas a la causa que investiga el femicidio de Carla Magallanes (36) en San Martín arrojaron datos estremecedores, a tal punto que la principal hipótesis de los investigadores es que la mujer fue atacada por la espalda, mientras estaba sentada, tal como la encontraron en la escena.

Es que el adelanto de la necropsia estableció que la mujer falleció como causa de la puñalada en el cuello y por las características de la herida, se cree que la agresión por la espalda de la víctima, posiblemente cuando ella estaba en un estado de indefensión.

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Con estos datos y otros informes incorporados en la causa, este miércoles el acusado, Gabriel Eduardo Trejo, fue imputado por femicidio y en las próximas horas será alojado en la penitenciaría provincial.

En tanto que la justicia ya inició el abordaje correspondiente para los tres hijos de la mujer, señalaron los investigadores.

Los detalles del femicidio de San Martín

El cuerpo de Magallanes fue hallado sin vida ayer en una casa ubicada sobre calle Montecaseros, a metros del cruce entre Carril Norte y Callejón Moreno, en San Martín.

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Trejo será imputado por femicidio y quedará alojado en la penitenciaría.

Trejo será imputado por femicidio y quedará alojado en la penitenciaría.

La víctima fue encontrada semi sentada, con una grave herida en el cuello. El adelanto de necropsia, estableció que la mujer llevaba unas 72 horas de fallecida.

Pero los detalles que adelantaron los médicos forenses fueron estremecedores. La lesión fue muy profunda, generando gran pérdida de sangre y un shock hipovolémico que le provocó la muerte a la mujer en minutos.

Por las características de la herida, los peritos creen que la mujer fue atacada por su espalda. Es decir que, para los detectives, posiblemente, Trejo asesinó a su pareja en medio de una discusión y cuando la mujer estaba sentada.

Cómo sigue la investigación por femicidio

Durante este miércoles declararon varios vecinos de la pareja y también se incorporaron distintos informes solicitados por la fiscalía interviniente.

Ahora bien, los detectives esperan otros estudios más específicos para determinar, con exactitud, algunos detalles del ataque y así reconstruir el femicidio.

El femicidio de Magallanes fue el primero del 2026 y ocurrió en el este provincial. La mujer fue encontrada sin vida por sus propios familiares, quienes se acercaron a su casa ante la falta de respuesta de la mujer.

Horas después, la policía detuvo a Trejo cuando este intentaba ocultarse en una casa de Rivadavia. Desde ese momento está alojado en una comisaría de San Martín, pronto a ser llevado a la cárcel.

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