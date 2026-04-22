Otro caso de racismo en Brasil: un argentino quedó detenido tras insultar a una joven

Según trascendió, el hombre le ordenó a la joven en reiteradas ocasiones que se callara

Un ciudadano argentino de 67 años fue detenido en Río de Janeiro tras protagonizar un episodio de racismo en un supermercado del barrio de Copacabana. El hecho derivó en su arresto inmediato y luego la Justicia brasileña le dictó la prisión preventiva.

El acusado, identificado como José Luis Haile , se encontraba en la fila de la caja cuando comenzó a quejarse por demoras en la atención. En ese contexto, increpó a una joven trabajadora de aplicaciones de delivery que retiraba varios pedidos.

Evitó un choque en Guaymallén y terminó sobre la banquina

#Internacional | ⚖️Detuvieron en Río de Janeiro a un argentino de 67 años por un episodio de racismo en un supermercado de Copacabana. La Justicia brasileña le dictó prisión preventiva. pic.twitter.com/zYoID92Hpy

Justo en ese momento, el argentino lanzó un fuerte comentario que derivió en su detención. Él le contestó dos veces con la expresión "negra puta". De esta manera, Haile fue denunciado por otro argentino y quedó arrestado. El suceso ocurrió el lunes, y luego de una audiencia, este martes se le dictó prisión preventiva.

Otro caso de racismo en Brasil

Según trascendió, el hombre le ordenó a la joven en reiteradas ocasiones que se callara. Ante esa situación, la trabajadora de 23 años le pidió que cesara con esa actitud. Fue entonces cuando el acusado respondió con insultos de carácter racista, repitiendo en dos oportunidades la expresión "negra puta".

La agresión fue presenciada por otras personas, entre ellas otro ciudadano argentino que realizó la denuncia ante las autoridades. A partir de ese momento, Haile fue detenido.

Quién es el acusado

Al momento del incidente, el hombre vestía una camiseta de la selección de Brasil con el número 10 en la espalda. De acuerdo con la información difundida, reside en ese país desde hace aproximadamente dos años.

Haile sería oriundo de La Plata, se hace llamar "El Puma" y se desempeña como vendedor ambulante.

El caso se suma a otro episodio reciente que tuvo como protagonista a la abogada e influencer Agostina Páez, quien fue denunciada por realizar gestos racistas en un bar de Ipanema. En aquella oportunidad, imitó a un mono y lanzó expresiones ofensivas contra un trabajador brasileño.

Agostina Páez - Racismo - Brasil Agostina Páez, quien fue denunciada por realizar gestos racistas en un bar de Ipanema Foto: Archivo

Por ese hecho, la joven permaneció más de dos meses con arresto domiciliario antes de regresar a la Argentina.