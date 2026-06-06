6 de junio de 2026
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Sitio Andino
Las Heras

Dos delincuentes armados interceptaron a un ciclista y le robaron en Las Heras

Un hombre fue asaltado durante la madrugada en Las Heras mientras circulaba por la vía pública. Conocé cómo ocurrió el hecho.

Dos delincuentes armados interceptaron a un ciclista y le robaron en Las Heras

Dos delincuentes armados interceptaron a un ciclista y le robaron en Las Heras

Por Sitio Andino Policiales

Durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 6:40, un hombre fue víctima de un asalto en la vía pública. El hecho se registró en la intersección de las calles Libertad y Lisandro Moyano, en el departamento de Las Heras. A continuación, todos los detalles.

Un ciclista fue asaltado a punta de pistola en Las Heras

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió cuando la víctima (L.M.L. de 33 años) circulaba en bicicleta por calle Libertad y, al llegar a la intersección con Lisandro Moyano, fue sorprendida por dos delincuentes.

Bajo amenazas con un arma de fuego, los asaltantes le sustrajeron una bicicleta marca Future y un teléfono celular Moto E15, para luego darse a la fuga.

Tras el hecho, por disposición del Ayudante Fiscal de turno, se ordenaron las actuaciones correspondientes y la recepción de la denuncia para avanzar con la investigación.

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