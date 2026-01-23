La Justicia de Brasil imputó por injuria racial a la abogada argentina detenida en Río de Janeiro

La Policía Civil de Río de Janeiro imputó por injuria racial a la abogada e influencer argentina Agostina Páez, quien permanece retenida en Brasil desde el 14 de enero , luego de un incidente ocurrido en un bar del barrio de Ipanema , en la zona sur de la ciudad.

El avance de la causa fue confirmado por la fuerza policial a través de sus canales oficiales, donde remarcaron que “el racismo no es una broma” y señalaron que la investigación ya fue remitida al Ministerio Público , que ahora deberá definir los próximos pasos del proceso judicial.

El hecho ocurrió en el bar Barzin Ipanema , ubicado sobre la rua Vinicius de Moraes , cuando se produjo una discusión entre la joven y empleados del local por el pago de la cuenta . Según la denuncia, tras el altercado Páez realizó gestos racistas , imitando a un mono y pronunciando expresiones ofensivas contra un trabajador brasileño.

El episodio quedó registrado en un video de una cámara de seguridad , que luego se viralizó en redes sociales y derivó en la detención de la argentina . De acuerdo con la Policía Civil, además de Páez, una amiga suya también fue imputada por falso testimonio .

La versión de la defensa de Agostina Páez y nuevos videos

Desde la defensa de la abogada sostienen que el hecho se dio en un contexto de tensión y provocaciones previas por parte del personal del bar. Según relató su abogado, Sebastián Robles, a Páez y sus amigas les habrían cobrado consumos que no realizaron, y al intentar retirarse del lugar les impidieron la salida.

En las últimas horas se conocieron nuevas imágenes de cámaras de seguridad que muestran a empleados del local realizando gestos obscenos y burlas, material que, según la defensa, refuerza la hipótesis de un conflicto bilateral.

Embed #Judiciales | ⚖️Nuevo video en el caso de la argentina acusada de racismo en Brasil: las cámaras muestran a un mozo haciendo gestos obscenos.



El material fue incorporado a la causa y la defensa pide revisar la calificación legal. pic.twitter.com/kgCspaDNVP — Sitio Andino (@sitioandinomza) January 23, 2026

“Esto no borra el hecho, pero cambia el encuadre y demuestra que hubo una provocación previa”, afirmó Robles, quien remarcó que la reacción de la joven fue “una respuesta en un contexto hostil”.

Cómo es la situación procesal de Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil

Actualmente, Agostina Páez tiene el pasaporte retenido y cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, una medida que su defensa calificó como excesiva, al señalar que la joven no tiene antecedentes penales y se encuentra a derecho.

El delito de racismo en Brasil prevé penas de entre dos y cinco años de prisión y no contempla la posibilidad de excarcelación bajo fianza. En el caso de la injuria racial, el Ministerio Público deberá evaluar si formula cargos formales o solicita el archivo de la causa.

Desde el Consulado argentino en Brasil confirmaron que brindarán asistencia y acompañamiento, aunque aclararon que no intervendrán en el proceso judicial, al tratarse de una causa que depende exclusivamente de la Justicia brasileña.

La defensa busca ahora que la Justicia autorice a Páez a salir de Brasil y regresar a la Argentina, comprometiéndose a continuar el proceso de manera virtual. “La medida que le impide salir del país no tiene plazo y resulta arbitraria”, sostuvo Robles.

Mientras tanto, la joven aseguró atravesar una situación de angustia y preocupación, y expresó que su principal objetivo es cumplir con las disposiciones judiciales y volver con su familia.