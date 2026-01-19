Alerta sanitaria en Brasil: un brote de gastroenteritis afecta a miles de turistas.

En lo que se perfila como una temporada de verano con presencia récord de argentinos en el sur de Brasil , una creciente crisis sanitaria encendió las alarmas. Centros de salud y hospitales de Santa Catarina reportan miles de turistas con cuadros agudos de gastroenteritis , vinculados principalmente al consumo de agua no potable y al mal estado de las playas.

Los síntomas, que incluyen náuseas, vómitos, diarrea intensa y fiebre , han afectado tanto a residentes como a turistas, empañando las vacaciones de miles de familias que eligieron la costa brasileña para este 2026, entre ellos, cientos de argentinos .

De acuerdo con el último reporte del Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA) , la calidad del agua ha sufrido un deterioro significativo. El monitoreo técnico revela datos preocupantes sobre la seguridad sanitaria en la región:

Específicamente en Florianópolis , el destino predilecto de los argentinos, el análisis es tajante: de 88 sectores evaluados, solo 58 están habilitados para el uso recreativo sin riesgo para la salud.

El peligro invisible: Escherichia coli

El informe técnico adjudica este brote a la presencia de la bacteria Escherichia coli. Este microorganismo suele proliferar en el mar debido a sistemas de alcantarillado deficientes o colapsados por la alta demanda de la temporada.

"No se recomienda nadar en el mar durante las primeras 24 a 48 horas después de lluvias intensas, ni en zonas cercanas a las salidas de canales o desagües pluviales", advierte el reporte oficial del IMA.

Las autoridades explican que el agua de escorrentía tras las tormentas arrastra residuos y sedimentos contaminados directamente a las zonas de baño, elevando drásticamente el riesgo de infección.

Zonas críticas y consejos para el turista

Las áreas donde se solicita extremar los cuidados y evitar el ingreso al mar son:

Florianópolis (especialmente en playas del norte y zonas de bahía).

Balneario Camboriú.

Bombas y Bombinhas.

Para evitar que el descanso se convierta en una emergencia médica, los expertos recomiendan:

Consumir exclusivamente agua mineral embotellada (incluso para cepillarse los dientes).

Evitar el hielo en bebidas compradas en puestos callejeros.

