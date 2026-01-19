Alerta sanitaria en Brasil: un brote de gastroenteritis afecta a miles de turistas.

En lo que se perfila como una temporada de verano con presencia récord de argentinos en el sur de Brasil, una creciente crisis sanitaria encendió las alarmas. Centros de salud y hospitales de Santa Catarina reportan miles de turistas con cuadros agudos de gastroenteritis, vinculados principalmente al consumo de agua no potable y al mal estado de las playas.
De acuerdo con el último reporte del Instituto Ambiental del Estado de Santa Catarina (IMA), la calidad del agua ha sufrido un deterioro significativo. El monitoreo técnico revela datos preocupantes sobre la seguridad sanitaria en la región:
Puntos monitoreados: 260 sectores de costa.
Playas aptas: solo 169 (65%).
Playas no aptas: 91 puntos (35%).
Específicamente en Florianópolis, el destino predilecto de los argentinos, el análisis es tajante: de 88 sectores evaluados, solo 58 están habilitados para el uso recreativo sin riesgo para la salud.
El peligro invisible: Escherichia coli
El informe técnico adjudica este brote a la presencia de la bacteria Escherichia coli. Este microorganismo suele proliferar en el mar debido a sistemas de alcantarillado deficientes o colapsados por la alta demanda de la temporada.
"No se recomienda nadar en el mar durante las primeras 24 a 48 horas después de lluvias intensas, ni en zonas cercanas a las salidas de canales o desagües pluviales", advierte el reporte oficial del IMA.
Las autoridades explican que el agua de escorrentía tras las tormentas arrastra residuos y sedimentos contaminados directamente a las zonas de baño, elevando drásticamente el riesgo de infección.
Zonas críticas y consejos para el turista
Las áreas donde se solicita extremar los cuidados y evitar el ingreso al mar son:
Florianópolis (especialmente en playas del norte y zonas de bahía).
Balneario Camboriú.
Bombas y Bombinhas.
Para evitar que el descanso se convierta en una emergencia médica, los expertos recomiendan:
Consumir exclusivamente agua mineral embotellada (incluso para cepillarse los dientes).
Evitar el hielo en bebidas compradas en puestos callejeros.
Consultar diariamente el mapa de "Balneabilidade" del IMA antes de elegir una playa.
Verificar que los alimentos (especialmente mariscos) estén bien cocidos.