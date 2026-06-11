Jornada abierta sobre Juicio por Jurados este viernes en San Rafael

San Rafael será sede este viernes de una jornada de difusión sobre el sistema de Juicio por Jurados , una modalidad que en Mendoza se implementa desde 2018 y permite la participación directa de la ciudadanía en la administración de justicia .

La actividad es organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza , sede San Rafael, en conjunto con la Oficina de Juicio por Jurado el Poder Judicial de Mendoza y el Honorable Concejo Deliberante local.

El encuentro tiene lugar este 12 de junio a las 11 horas , en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael , con modalidad presencial. Está dirigido al público en general y contará con entrada libre y gratuita .

Bajo el lema “¿Y si te toca a vos?”, la propuesta busca brindar información clara sobre el funcionamiento del sistema de juicios por jurados, el rol que cumplen los ciudadanos convocados y su importancia dentro del esquema judicial.

La jornada estará a cargo de docentes de la Universidad de Mendoza y personal de la Oficina de Juicios por Jurados del Poder Judicial, quienes explicarán el proceso de selección, las responsabilidades de los jurados y las garantías del sistema. Entre los disertantes estará el juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, uno de los principales impulsores de este sistema en la provincia.

Flyer Juicio por Jurado San Rafael 02

Se trata de una oportunidad para despejar dudas, conocer derechos y obligaciones y comprender cómo funciona una de las principales herramientas de participación ciudadana dentro del sistema judicial.

Además, perme a los asistentes tomar contacto directo con especialistas y conocer en detalle cómo intervienen los ciudadanos en la resolución de causas penales.