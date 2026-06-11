12 de junio de 2026
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Sitio Andino
Juicio por jurado

Jornada abierta sobre Juicio por Jurados este viernes en San Rafael

La actividad, que se lleva adelante en el Concejo Deliberante Municipal, es gratuita y está dirigida al público en general. El juez José Valerio, entre los expositores.

Importante jornada de Juicio por Jurados en el Sur provincial.

Importante jornada de Juicio por Jurados en el Sur provincial.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

San Rafael será sede este viernes de una jornada de difusión sobre el sistema de Juicio por Jurados, una modalidad que en Mendoza se implementa desde 2018 y permite la participación directa de la ciudadanía en la administración de justicia.

Flyer Juicio por Jurado San Rafael 01

"¿Y si te toca a vos?" Jornada de difusión sobre juicio por jurado en San Rafael

El encuentro tiene lugar este 12 de junio a las 11 horas, en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, con modalidad presencial. Está dirigido al público en general y contará con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema “¿Y si te toca a vos?”, la propuesta busca brindar información clara sobre el funcionamiento del sistema de juicios por jurados, el rol que cumplen los ciudadanos convocados y su importancia dentro del esquema judicial.

La jornada estará a cargo de docentes de la Universidad de Mendoza y personal de la Oficina de Juicios por Jurados del Poder Judicial, quienes explicarán el proceso de selección, las responsabilidades de los jurados y las garantías del sistema. Entre los disertantes estará el juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, José Valerio, uno de los principales impulsores de este sistema en la provincia.

Flyer Juicio por Jurado San Rafael 02

Se trata de una oportunidad para despejar dudas, conocer derechos y obligaciones y comprender cómo funciona una de las principales herramientas de participación ciudadana dentro del sistema judicial.

Además, perme a los asistentes tomar contacto directo con especialistas y conocer en detalle cómo intervienen los ciudadanos en la resolución de causas penales.

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