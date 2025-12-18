Vacaciones 2026: cuánto cuesta veranear en la Costa Atlántica y la comparación inevitable con Brasil

Planificar las vacaciones de verano en la Costa Atlántica se volvió un verdadero desafío para muchas familias argentinas, cuyo poder adquisitivo se ha visto afectado por la falta de salarios competitivos . En ese contexto, definir el destino implica analizar con atención cada gasto y ajustar el presupuesto.

Para una familia tipo de cuatro personas —una pareja con dos hijos—, el cálculo debe contemplar alojamiento, comidas, traslados y gastos de playa .

A continuación, un repaso detallado de cuánto cuesta pasar siete días en la Costa Atlántica y una comparación inevitable con Brasil.

Para analizar los costos, los destinos se dividen en dos grandes segmentos. Por un lado, el económico o medio , que incluye a Mar del Plata y Villa Gesell . Por otro, el segmento premium , con localidades como Pinamar y Cariló . En ambos casos, el alquiler es el gasto más significativo y el que fija el piso del presupuesto semanal.

Cuánto cuesta alquilar en la Costa Atlántica

El alquiler de un departamento de dos o tres ambientes para cuatro personas muestra fuertes diferencias según la ciudad elegida:

Mar del Plata y Villa Gesell (departamento de 2 o 3 ambientes): entre $470.000 y $800.000 por siete días.

(departamento de 2 o 3 ambientes): entre por siete días. Pinamar y Cariló (departamento céntrico de 2 ambientes): desde $800.000 hasta más de $1.500.000 por semana.

(departamento céntrico de 2 ambientes): desde hasta más de por semana. Cariló y Costa Esmeralda (casas con pileta y vista al mar): entre US$1.700 y US$2.500, o más.

El gasto en playa: de cero a cientos de miles de pesos

El gasto en playa puede ser nulo o muy elevado, según la elección. En destinos como Mar del Plata o Villa Gesell, el uso de sombrilla propia permite evitar costos. En cambio, alquilar una carpa en balnearios premium suma una cifra considerable:

Sombrilla propia: $0

Carpa en Pinamar (7 días): alrededor de $450.000

En algunos balnearios, el costo puede alcanzar los $850.000 semanales

Este ítem resulta clave para definir si el presupuesto final se mantiene por debajo o supera el millón de pesos.

Presupuesto total estimado para una semana en enero de 2026

Para una familia tipo, los costos semanales estimados son los siguientes:

Opción mínima o ajustada (Mar del Plata o Gesell)

Alojamiento: $470.000

Playa: $0

Comidas (cocinar y algunas salidas): $310.000

Traslados (combustible y peajes): $140.000

Extras (helados, salidas): $50.000

Total estimado: $970.000

Opción intermedia (Mar del Plata o Pinamar)

Alojamiento: $700.000

Playa (carpa): $450.000

Comidas: $350.000

Traslados: $140.000

Extras: $100.000

Total estimado: $1.740.000

Hoteles en la Costa Atlántica: cuánto cuesta alojarse según el destino

La hotelería también muestra fuertes diferencias según la localidad. En Villa Gesell y el Partido de La Costa, una familia tipo puede acceder a hosterías para cuatro personas por valores que parten de casi $1.000.000 la semana.

En el otro extremo, Pinamar y Cariló concentran los valores más elevados. Allí, los hoteles de 4 y 5 estrellas alcanzan tarifas de hasta $5.700.000 por semana para cuatro personas, con servicios premium incluidos, especialmente en zonas como Pinamar Norte y el centro.

Mar del Plata presenta el mayor contraste: es posible alojarse una semana en hoteles económicos por menos de $1.000.000, mientras que las categorías cinco estrellas trepan a valores de entre $5 y $7 millones, según el nivel de confort y los servicios ofrecidos.

florianopolis Brasil es uno de los destinos más elegidos por los argentinos.

¿Brasil es más barato que la Costa Atlántica?

La comparación con Brasil resulta inevitable, en un contexto de auge de viajes al exterior y con destinos del país vecino entre los más elegidos. Según datos recientes, el gasto diario promedio en la Argentina supera los US$300, mientras que en lugares como Florianópolis se mantiene entre US$150 y US$270, dependiendo del nivel de consumo y el tipo de cambio.

La depreciación del real brasileño permite que el poder adquisitivo del turista rinda más en hotelería, gastronomía y servicios.

Duelo de precios “al paso”

Las diferencias también se reflejan en el consumo diario en la playa:

Almuerzo en Mar del Plata: sándwich de milanesa para dos, $9.800 .

sándwich de milanesa para dos, . Almuerzo en Florianópolis: plato con bebida, $10.500 .

plato con bebida, . Cerveza: hasta $10.000 en la Costa; alrededor de $4.000 al cambio en Brasil.

En definitiva, Brasil ofrece mayor estabilidad en los precios, mientras que en la Costa Atlántica la inflación impacta de forma directa en los servicios.

¿Costa Atlántica o Brasil?

La Costa Atlántica sigue siendo competitiva si se aplica una estrategia de ahorro: elegir alojamientos alejados del mar, usar sombrilla propia y cocinar la mayoría de las comidas. Para quienes priorizan previsibilidad cambiaria y menores costos diarios, Brasil aparece como una opción cada vez más atractiva para el verano 2026.