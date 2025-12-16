Vacaciones 2026: cómo eligen destino los mendocinos y cuáles son sus prioridades

Si bien muchos mendocinos ya tienen resueltas sus vacaciones , otros comienzan ahora a definir destino, fechas y presupuesto pensando en el verano 2026. En ese sentido, el turismo emisivo vuelve a posicionarse con fuerza y las agencias detectan patrones claros en las elecciones, atravesados por el contexto económico, la previsibilidad de gastos y el deseo de descanso.

Las vacaciones al exterior concentran hoy la mayor parte de las consultas y ventas. Así lo confirman los datos de la última Black Week, donde más del 90% de las transacciones estuvieron vinculadas a viajes internacionales , y lo ratifican fuentes vinculadas al sector consultadas por Sitio Andino para analizar las preferencias de los pasajeros mendocinos.

Según explica Mara José Rendón, de Tourmap , el pasajero mendocino planifica cada vez con mayor anticipación y valora las propuestas integrales. “Hoy se busca cerrar todo junto para evitar sorpresas y tener el gasto controlado” , señala, y destaca el crecimiento de los paquetes completos, especialmente hacia destinos de playa.

Brasil, el Caribe y Estados Unidos encabezan el ranking de destinos internacionales, con fuerte concentración de salidas entre enero y febrero de 2026. En contraste, los viajes nacionales muestran menor anticipación y una demanda más acotada, influida por los costos internos. Para Rendón, la clave está en combinar precio, financiación y asesoramiento: “El viajero compara mucho, pero termina eligiendo gastar un poco más de dinero, pero ir a un destino con playa o el Caribe” .

Caribe

Caribe, all inclusive y nuevas experiencias

Ezequiel Mayoni, CEO de Sí Viajo, sostiene que el Caribe seguirá siendo el gran protagonista del próximo verano. “Todo indica que para 2026 el Caribe continuará como el preferido de los argentinos”, afirma, impulsado por una mejor conectividad aérea, precios competitivos y sistemas all inclusive.

Dentro de la región, emergen destinos que ganan protagonismo frente a los clásicos. Jamaica, Aruba y Curazao aparecen como opciones elegidas por quienes buscan algo distinto sin resignar comodidad. “Muchos mendocinos ya conocen Punta Cana y ahora apuntan a nuevas experiencias”, explica Mayoni.

Entre los factores más valorados se destacan:

Previsibilidad de gastos con all inclusive.

Opciones de financiación.

Clima estable y percepción de seguridad.

Brazil

Turismo interno en baja y decisiones más racionales

Desde Be Fun Viajes, Florencia Rodríguez advierte que el crecimiento del turismo emisivo contrasta con la caída del interno. “La demanda de turismo nacional cayó estrepitosamente y Mendoza es percibida como un destino caro”, señala.

La percepción de las agencias condice con las cifras que arroja el Indec respecto a los visitantes internacionales y la salida de los argentinos. Las fuentes consultadas destacaron que tras un leve freno invernal, las consultas comenzaron a reactivarse a medida que se acerca el verano. “Agosto y septiembre son meses clave para empezar a definir las vacaciones”, explica Rodríguez. En ese contexto, el perfil del viajero mendocino se diversifica, pero mantiene una constante: prioriza descanso, previsibilidad y buena relación precio-calidad. Incluso si eso implica cruzar fronteras para disfrutar del verano 2026.

Algunos precios sobre los cuales los mendocinos deciden sus vacaciones

Para los viajeros que se anticiparon y planearon con mucho tiempo, era posible encontrar promociones de USD $880 dólares a Barra da Tijuca, en Río de Janeiro y a Búzios USD $980 en adelante. Mientras más cerca de la fecha de viaje se comience a planear, más caros son los pasajes y/o paquetes. De hecho, en este momento, los valores rondan alrededor de los USD $1220 y USD $1300 los mismos destinos ya mencionados. En estos valores se contempla el aéreo desde Mendoza con los traslados de llegada y salida, las 7 noches de alojamiento y el desayuno incluido.

Bariloche

En contraposición, los valores en promoción para ir a la costa argentina rondaban los $710 mil pesos argentinos (aproximadamente 500 dólares), contando también transporte y desayuno. Mar del Plata suele ser un poco más caro y los valores que suenan son de $860 mil pesos en adelante, dependiendo la calidad del hospedaje. Un hotel de entre 4 y 5 estrellas está arriba del millón de pesos por noche. Para quienes prefieran el sur argentino, un paquete a Bariloche con aéreos, por cinco noches, desayuno incluído y traslados, los valores rondan los $850 mil pesos argentinos por persona. Aunque es posible que al estar ya en temporada alta, los valores para los destinos nacionales sean más costosos.