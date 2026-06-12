12 de junio de 2026
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Malargüe

Investigación por hantavirus en Malargüe y qué revelaron los estudios sobre roedores silvestres

Los trabajos de campo en Malargüe no detectaron al principal reservorio conocido, aunque seguirán los análisis en laboratorio.

Trabajo de los científicos en la periferia de Malargüe.

Trabajo de los científicos en la periferia de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Como parte de la investigación epidemiológica por el brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius, equipos del ANLIS Malbrán, el CDC de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de Mendoza realizaron capturas de roedores silvestres en Malargüe. Los primeros estudios no detectaron evidencias que confirmen circulación del virus.

Durante toda esta semana, equipos técnicos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, junto al Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos y el Ministerio de Salud de Mendoza, desarrollaron tareas de captura de roedores silvestres en sectores periféricos de Malargüe. El operativo forma parte de la investigación epidemiológica vinculada al brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius y, hasta el momento, no existen evidencias que confirmen circulación del virus en los ejemplares analizados.

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Sin indicios de infección en Malargüe

Las tareas de campo se concentraron en distintos puntos de la zona rural con el objetivo de recolectar muestras y profundizar el conocimiento sobre posibles reservorios del hantavirus, en el marco del seguimiento sanitario que se realiza tras el episodio detectado en pasajeros vinculados al crucero internacional.

De acuerdo con los primeros resultados obtenidos en terreno, no fueron detectados ejemplares de Oligoryzomys longicaudatus, conocido comúnmente como ratón colilargo y considerado el principal reservorio del virus Andes, variante asociada a la mayoría de los casos de síndrome pulmonar por hantavirus registrados en Argentina.

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Sin embargo, durante el operativo sí fueron identificados de manera presuntiva ejemplares de Abrothrix olivacea, especie sobre la que existen antecedentes de positividad serológica en algunos individuos estudiados anteriormente, aunque actualmente no es considerada un reservorio reconocido de hantavirus.

Desde el equipo técnico aclararon que estos hallazgos preliminares no permiten establecer ninguna relación epidemiológica directa ni confirmar presencia viral. Por ese motivo, las muestras recolectadas serán sometidas a estudios específicos en laboratorio para determinar si existe evidencia de infección.

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La palabra de los especialistas que trabajaron en Malargüe

La doctora Carla Bellomo, integrante del Servicio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán, explicó que los estudios de campo que llevamos adelante hasta el momento no arrojaron evidencias que permitan confirmar que los ejemplares capturados estén infectados, indicando además que "para eso tenemos que continuar con análisis específicos en nuestro laboratorio para determinar si las muestras presentan infección por hantavirus”.

En paralelo al trabajo territorial, profesionales de la ANLIS Malbrán capacitaron al personal del Laboratorio Núcleo del Hospital Lencinas de Mendoza en técnicas diagnósticas para hantavirus, buscando fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la capacidad de respuesta sanitaria.

“Hasta el momento, Mendoza no ha reportado casos de síndrome pulmonar por hantavirus. Históricamente, la provincia no registra circulación endémica confirmada de esta enfermedad”, concluyó Bellomo.

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