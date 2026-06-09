Malargüe es sede de un estudio por hantavirus, aclarando que no hay circulación del virus

Especialistas nacionales e internacionales desplegarán esta semana en diferentes puntos del departamento de Malargüe un operativo sanitario y científico para profundizar la investigación epidemiológica vinculada al brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, mientras recorría mares de la Antátida.

Malargüe será escenario de un operativo sanitario de alcance internacional impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la investigación epidemiológica del brote de hantavirus detectado en pasajeros del crucero MV Hondius.

Hasta el 12 de junio, especialistas del Servicio de Biología Molecular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán trabajarán junto con biólogos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos y equipos del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza en una serie de estudios ambientales y de vigilancia epidemiológica .

Según trascendió a través de medios especializados que siguieron el caso, la reconstrucción epidemiológica realizada hasta el momento indica que una pareja de turistas neerlandeses que posteriormente enfermó había pasado previamente por Malargüe durante su recorrido por la Argentina antes de abordar el crucero. En ese contexto, el objetivo del operativo no apunta a confirmar circulación del virus en el departamento, sino a determinar si pudo existir alguna exposición ambiental vinculada con roedores en la zona o, por el contrario, descartar esa hipótesis.

Las tareas previstas incluirán captura controlada de roedores silvestres, relevamientos de campo y análisis orientados a detectar la eventual presencia del virus en reservorios naturales.

HANTAVIRUS NACIÓN 2

Trabajo articulado entre salud de la Nación y Mendoza

Como paso previo al inicio de los trabajos, la directora de la ANLIS Malbrán, Claudia Perandones, mantuvo una reunión técnica con la directora del CDC en Argentina, Rachel Smith, junto con los equipos científicos que participarán del operativo. Allí se definieron aspectos metodológicos, logísticos y protocolos de bioseguridad.

También integran el equipo referentes del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI), entre ellos Daniel Cisterna, Alexis Edelstein, Carla Bellomo y Carlos Giovacchini. Por parte del organismo estadounidense participan Yoshinori Nakazawa y James Graziano.

Los puntos seleccionados para el estudio fueron definidos mediante criterios ecológicos y ecoepidemiológicos vinculados con la distribución y hábitos de especies consideradas de interés sanitario, entre ellas Oligoryzomys longicaudatus, Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, especies estudiadas por su asociación con la transmisión del hantavirus en ambientes naturales.

Para minimizar riesgos y facilitar el trabajo, se priorizarán sectores de baja circulación de personas. Allí se instalarán trampas Sherman durante la noche, horario de mayor actividad de estos animales.

En caso de obtener capturas, los ejemplares serán trasladados bajo estrictas medidas de bioseguridad hacia un laboratorio de campaña donde se realizará la identificación de especies y la toma de muestras biológicas. Posteriormente, el material será remitido al Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus de la ANLIS Malbrán.

Desde las autoridades sanitarias remarcaron que Mendoza no registra circulación endémica confirmada de hantavirus y subrayaron que el operativo en Malargüe constituye una medida preventiva de investigación científica y vigilancia epidemiológica.