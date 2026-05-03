La OMS investiga un brote de hantavirus en un barco que partió de Ushuaia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo sobre un evento de salud pública vinculado a un posible brote de hantavirus en un crucero que navega en el Atlántico, tras haber partido desde Ushuaia.

Según el organismo, hasta el momento se confirmó un caso por laboratorio y hay otros cinco sospechosos . De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece internada en estado crítico en Sudáfrica .

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El episodio se habría originado a bordo del MV Hondius, un barco operado por Oceanwide Expeditions .

El primer caso detectado fue el de un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante el viaje y falleció en el barco. Su cuerpo fue trasladado a Santa Elena. Posteriormente, su esposa también enfermó , fue evacuada a Sudáfrica y murió en un hospital de Johannesburgo.

Ambos serían oriundos de Países Bajos. La tercera víctima fatal continuaría a bordo del crucero.

Además, un ciudadano británico permanece internado en terapia intensiva, mientras que otros dos casos activos siguen siendo monitoreados en la embarcación.

Evaluación de evacuaciones

Autoridades sanitarias analizan la posible evacuación de los pacientes restantes hacia Cabo Verde, donde serían aislados para su tratamiento.

En paralelo, la OMS indicó que está coordinando acciones entre los países involucrados y los operadores del barco, y destacó la rapidez de respuesta y la cooperación internacional.

Según registros de navegación, el buque se encontraba frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El crucero tiene capacidad para unos 170 pasajeros y 70 tripulantes.

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Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados, especialmente mediante su orina, heces o saliva.

Aunque es poco frecuente, puede existir transmisión entre personas en ciertos casos, lo que aumenta la preocupación en contextos cerrados como un barco.

En Argentina circulan distintas variantes del virus, entre ellas el virus Andes, que puede presentar contagio interpersonal.

Síntomas y evolución de la enfermedad

Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos, similares a los de una gripe: fiebre, dolores musculares, cefalea, náuseas y malestar general.

En etapas avanzadas, la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia un cuadro grave con compromiso respiratorio y cardiovascular.

Especialistas recomiendan la consulta médica inmediata ante la aparición de síntomas, especialmente en personas que hayan estado expuestas a entornos con presencia de roedores.