3 de mayo de 2026
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Día de la Libertad de Prensa: ADEPA reclamó un clima sin presiones para el periodismo

En el marco de la fecha internacional, ADEPA pidió a los poderes públicos promover el respeto, la pluralidad y la libertad de expresión.

3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa.

3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa.

La entidad remarcó que es indispensable promover “una atmósfera de reconocimiento y aceptación hacia la labor periodística” como base para el funcionamiento pleno de la vida democrática.

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El rol del periodismo en la democracia

A través de un comunicado, ADEPA sostuvo que el periodismo libre, sin restricciones ni presiones, constituye uno de los pilares del sistema republicano.

En ese sentido, subrayó que el acceso a la información pública, la posibilidad de investigar y difundir hechos de interés general, así como el respeto por el trabajo de los periodistas, son condiciones esenciales para garantizar la transparencia institucional y la rendición de cuentas.

Críticas al hostigamiento y las agresiones contra la prensa

La organización advirtió que el reconocimiento del rol de la prensa no debe quedar limitado a declaraciones formales, sino traducirse en acciones concretas por parte de todos los actores sociales.

En particular, señaló la responsabilidad de los funcionarios públicos y de las máximas autoridades, al considerar que las descalificaciones y agresiones hacia periodistas afectan no solo a los profesionales, sino también al debate público.

Según ADEPA, este tipo de conductas deteriora la calidad democrática al restringir la pluralidad de voces y el intercambio de ideas.

La responsabilidad de los dirigentes

El comunicado también hizo hincapié en la necesidad de promover valores como el respeto por la diversidad de opiniones, la convivencia en el disenso y la aceptación del escrutinio periodístico.

Estos principios, sostuvo la entidad, deben ser impulsados especialmente por quienes ocupan cargos institucionales.

Libertad de expresión como derecho ciudadano

Finalmente, ADEPA remarcó que la libertad de expresión y el acceso a la información no son privilegios sectoriales, sino derechos fundamentales de la ciudadanía.

En ese marco, reafirmó su compromiso con la defensa de estos principios y convocó a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la pluralidad y la libertad.

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