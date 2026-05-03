3 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Felipe Staiti

Emotivo homenaje a Felipe Staiti en Plaza Independencia

El evento puso en valor el legado de Felipe Staiti y su impacto en la identidad cultural de Mendoza.

Homenaje a Felipe Staiti en Plaza Independencia.

Homenaje a Felipe Staiti en Plaza Independencia.

Por Sitio Andino Sociedad

La Municipalidad de Mendoza vivió una noche cargada de emoción con un homenaje a Felipe Staiti, histórico integrante de Los Enanitos Verdes y referente clave de la música local, recientemente fallecido.

Cientos de vecinos, turistas y visitantes se congregaron en la Plaza Independencia para disfrutar de un espectáculo especial de Aguas Danzantes, que combinó música, luces y movimiento en un entorno emblemático.

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Un recorrido por clásicos que marcaron generaciones

El show propuso un viaje musical por algunas de las canciones más representativas del grupo, como Lamento boliviano, La muralla verde, Amores lejanos, Tus viejas cartas y Un amigo es una luz, entre otros clásicos.

La propuesta logró una fuerte conexión con el público, que acompañó con aplausos y se sumó bailando al ritmo de canciones que forman parte de la memoria colectiva.

Un homenaje a Felipe Staiti con identidad local

El evento se vivió como una celebración de la música mendocina y del legado artístico de Staiti, generando un clima de cercanía y emoción compartida.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas culturales, orientadas a reconocer a figuras que dejaron una huella profunda en la identidad de la provincia.

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Última función de música abierta al público

El homenaje tendrá su última presentación este domingo 3 de mayo a las 19.30 en la Plaza Independencia.

La actividad es abierta y gratuita, y se invita a toda la comunidad a participar de esta experiencia que busca rendir tributo a uno de los grandes referentes del rock argentino.

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