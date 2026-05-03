Emotivo homenaje a Felipe Staiti en Plaza Independencia

La Municipalidad de Mendoza vivió una noche cargada de emoción con un homenaje a Felipe Staiti , histórico integrante de Los Enanitos Verdes y referente clave de la música local, recientemente fallecido.

Cientos de vecinos, turistas y visitantes se congregaron en la Plaza Independencia para disfrutar de un espectáculo especial de Aguas Danzantes , que combinó música, luces y movimiento en un entorno emblemático.

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El show propuso un viaje musical por algunas de las canciones más representativas del grupo, como Lamento boliviano, La muralla verde, Amores lejanos, Tus viejas cartas y Un amigo es una luz, entre otros clásicos.

La propuesta logró una fuerte conexión con el público , que acompañó con aplausos y se sumó bailando al ritmo de canciones que forman parte de la memoria colectiva.

Un homenaje a Felipe Staiti con identidad local

El evento se vivió como una celebración de la música mendocina y del legado artístico de Staiti, generando un clima de cercanía y emoción compartida.

Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de iniciativas culturales, orientadas a reconocer a figuras que dejaron una huella profunda en la identidad de la provincia.

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Última función de música abierta al público

El homenaje tendrá su última presentación este domingo 3 de mayo a las 19.30 en la Plaza Independencia.

La actividad es abierta y gratuita, y se invita a toda la comunidad a participar de esta experiencia que busca rendir tributo a uno de los grandes referentes del rock argentino.