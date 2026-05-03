3 de mayo, Día Mundial de la Risa: historia y por qué se celebra hoy

Reír no cuesta nada, pero sus efectos valen mucho. Cada primer domingo de mayo , el mundo celebra el Día Mundial de la Risa , una fecha que en 2026 cae el 3 de mayo y propone una acción simple, detenerse un momento y recordar que el bienestar también empieza con una carcajada .

La efeméride se conmemora desde 1998 por iniciativa del médico indio Madan Kataria , fundador del movimiento del Yoga de la Risa . La primera celebración tuvo lugar en Mumbai y, con el paso de los años, se expandió a más de 115 países .

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La elección del primer domingo de mayo no fue casual, porque busca facilitar la participación masiva en espacios públicos , donde grupos de personas se reúnen para reír de forma consciente y compartida , sin necesidad de hacerlo por motivos específicos . Más allá de lo lúdico, su objetivo es promover la paz, la fraternidad y una mayor conciencia sobre el impacto positivo de la risa en la salud .

En este contexto, el Yoga de la Risa ocupa un lugar central. Esta práctica combina ejercicios de respiración con carcajadas intencionales, basadas en la idea de que el cuerpo no distingue entre una risa “real” y una inducida. A través de dinámicas grupales, se estimula la oxigenación del organismo y la liberación de endorfinas, conocidas como las “hormonas de la felicidad”. Con el tiempo, estas sesiones suelen derivar en risas genuinas, generando un efecto contagioso que fortalece el ánimo y los vínculos sociales.

¿Qué es la risa?: su costado científico y beneficios para la salud

Reír es una respuesta biológica y emocional profundamente arraigada en nuestra evolución. Asociada a la alegría y el humor, la risa cumple una función clave en la cohesión de los grupos humanos. De hecho, estudios científicos sugieren que pudo haber surgido hace millones de años como una forma primitiva de comunicación, incluso antes del desarrollo del lenguaje articulado.

Su carácter innato queda en evidencia desde los primeros meses de vida, cuando los bebés sonríen alrededor del primer mes y comienzan a reír cerca del tercer mes, sin necesidad de comprender normas sociales. Incluso personas sordociegas, que nunca vieron ni oyeron una risa, la manifiestan de forma espontánea.

amigos, risas, diversion, reír, risa.jpg Día Mundial de la Risa hoy, 3 de mayo: las claves para vivir más solo por reír. Foto: Archivo

Este rasgo también se observa en diversas especies del reino animal, como primates, delfines o perros, emiten sonidos similares a la risa durante el juego, lo que refuerza la idea de un origen evolutivo compartido.

Más allá de su dimensión social, los beneficios de reír están ampliamente documentados. Durante una carcajada se activan cerca de 400 músculos, se incrementa la oxigenación del cuerpo y se liberan neurotransmisores como serotonina, dopamina y endorfinas, que mejoran el estado de ánimo. Además, la risa contribuye a reducir el estrés, fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud cardiovascular y favorecer el descanso.

Fuente: BBC