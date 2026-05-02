Día del Urólogo en Argentina: por qué se celebra hoy, 2 de mayo

Cada 2 de mayo se conmemora el Día del Urólogo en Argentina , una fecha destinada a reconocer la labor de estos profesionales. La efeméride fue establecida en homenaje a la fundación de la Sociedad Argentina de Urología (SAU). A continuación, todos los detalles.

Día del Urólogo: el origen de esta efeméride en Argentina

El origen del 1 de mayo: la protesta que terminó en tragedia y cambió la historia

El 2 de mayo de 1923 se fundó la Sociedad Argentina de Urología (SAU) , una institución pionera en esta especialidad en el país. En la actualidad, cuenta con más de 800 miembros que integran sus distintas categorías y trabajan en la promoción, formación y desarrollo de la urología.

El urólogo es el profesional médico especializado en el diagnóstico y tratamiento, tanto clínico como quirúrgico, de las enfermedades del aparato urinario en hombres y mujeres, así como del sistema reproductor masculino. Su rol es clave para la detección temprana y el abordaje de diversas patologías.

Entre los motivos más frecuentes de consulta se encuentran los cálculos renales, infecciones urinarias como la cistitis, tumores en las vías urinarias, incontinencia, presencia de sangre en la orina, fimosis, eyaculación precoz y disfunción eréctil.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 2 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.