2 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Mayo

Día del Urólogo en Argentina: por qué se celebra hoy, 2 de mayo

Cada 2 de mayo, se conmemora el Día del Urólogo en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día del Urólogo en Argentina: por qué se celebra hoy, 2 de mayo

Día del Urólogo en Argentina: por qué se celebra hoy, 2 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 2 de mayo se conmemora el Día del Urólogo en Argentina, una fecha destinada a reconocer la labor de estos profesionales. La efeméride fue establecida en homenaje a la fundación de la Sociedad Argentina de Urología (SAU). A continuación, todos los detalles.

Urólogo.jpg
Día del Urólogo: el origen de esta efeméride en Argentina

Día del Urólogo: el origen de esta efeméride en Argentina

Lee además
Día del Trabajador en Malargüe. video

Las historias que forjaron Malargüe: el lado invisible del trabajo cotidiano
Día del Trabajador: origen y por qué se recuerda en Argentina el 1 de mayo

El origen del 1 de mayo: la protesta que terminó en tragedia y cambió la historia

Por qué se celebra hoy, 2 de mayo, el Día del Urólogo en Argentina

El 2 de mayo de 1923 se fundó la Sociedad Argentina de Urología (SAU), una institución pionera en esta especialidad en el país. En la actualidad, cuenta con más de 800 miembros que integran sus distintas categorías y trabajan en la promoción, formación y desarrollo de la urología.

El urólogo es el profesional médico especializado en el diagnóstico y tratamiento, tanto clínico como quirúrgico, de las enfermedades del aparato urinario en hombres y mujeres, así como del sistema reproductor masculino. Su rol es clave para la detección temprana y el abordaje de diversas patologías.

Entre los motivos más frecuentes de consulta se encuentran los cálculos renales, infecciones urinarias como la cistitis, tumores en las vías urinarias, incontinencia, presencia de sangre en la orina, fimosis, eyaculación precoz y disfunción eréctil.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 2 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Fin de semana largo: las joyas ocultas y estrenos de Netflix para maratonear hoy

¿Cuándo cobro ANSES en mayo 2026? Consultá el calendario actualizado

Así quedan los sueldos del servicio doméstico para el mes de mayo

De Berlín a Carísima: lo más esperado de Netflix en mayo 2026

Crece la imprudencia al volante en Malargüe durante los fines de semana con más alcoholemia y exceso de velocidad

A qué hora se sortea el Quini 6 y cuánto es el premio de este domingo 3 de mayo

Telekino: de cuánto es el impactante pozo y a qué hora se sortea este domingo 3 de mayo

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 3 de mayo

LO QUE SE LEE AHORA
Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 2 de mayo en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 2 de mayo en Mendoza

Las Más Leídas

La madrugada de este viernes quedó marcada por una tragedia en la Ruta Nacional 146.

Madrugada fatal: una mujer y su hija murieron en un impactante accidente

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.700 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.700 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Según se desprende del fallo, el recurso extraordinario fue rechazado.

Golpe judicial para los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa y qué puede pasar ahora

Uno de los allanamientos en Guaymallén. 

Cayó banda que extorsionaba familias para usurpar sus casas

Fuertes críticas del abanico opositor al mensaje del gobernador.

"Modelo agotado" y "Mendoza se desordenó": las críticas opositoras al discurso de Cornejo