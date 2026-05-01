Fin de semana largo en Netflix: qué ver este 1° de mayo

Un nuevo fin de semana largo llega a Argentina por el 1 de mayo , lo que les da a muchos la oportunidad de hacer planes fuera de casa . Sin embargo, para quienes prefieren quedarse y disfrutar del tiempo libre sin moverse del sofá o la cama, también hay opciones ideales ante la amplia oferta de producciones disponibles en Netflix al alcance de la mano.

Desde los títulos más vistos hasta joyas ocultas y contenidos que pronto serán retirados del catálogo, hay series y películas que merecen una oportunidad durante estos tres días .

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Del 1 al 3 de mayo se presenta una buena ocasión para recorrer el catálogo de la plataforma de la N roja. Además de los estrenos recientes que dan de qué hablar para mayo , también hay propuestas imperdibles para maratonear este viernes y armar un plan ideal en casa.

Un director frustrado, atrapado en dos décadas de intentos fallidos, encuentra una inesperada oportunidad cuando cruza su camino con un productor tan perdido como él. Juntos emprenden un viaje de redescubrimiento donde el talento, la frustración y la necesidad de creer vuelven a estar en juego.

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White gold (Comedia)

En la Inglaterra de los años 80, Vincent Swan lidera un equipo de vendedores sin escrúpulos dispuestos a todo con tal de cerrar un trato. Entre egos inflados y estrategias dudosas, la serie combina humor ácido con el retrato de una ambición sin límites.

Palabra de honor (Acción)

Un asesino desencantado busca redención en el mundo de las artes marciales, pero lo que parecía un nuevo comienzo pronto lo arrastra a una peligrosa conspiración donde la lealtad y el honor serán puestos a prueba.

Los dinosaurios (Documental)

Con la voz de Morgan Freeman como guía, esta serie recorre el ascenso y la extinción de los dinosaurios, reconstruyendo su historia a lo largo de millones de años con un enfoque tan educativo como impactante.

Los tipos malos: Malos comienzos (Animación)

Antes de convertirse en leyendas del crimen, este grupo de delincuentes ya mostraba su talento para el caos. Entre golpes fallidos y alianzas inesperadas, la serie explora sus orígenes con humor, acción y mucha personalidad.

Netflix animación Foto: Netflix

Interconectados (Drama)

Cuatro desconocidos, marcados por pérdidas profundas, intentan reconstruir sus vidas en Nueva York. Lo que comienza como historias aisladas pronto se transforma en una red emocional donde cada decisión repercute en los demás.

Emergencia radiactiva (Supenso)

Inspirada en hechos reales, relata una crisis sanitaria desatada por el hallazgo de material radiactivo. Mientras el peligro se expande, expertos luchan contra el tiempo para evitar una tragedia mayor.

Una amistad, un asesinato (Documental)

Una investigación que se extiende durante años revela las capas de un crimen impactante, exponiendo no solo los hechos, sino también las huellas emocionales en quienes creían conocer la verdad.

Narcosantos (Acción)

Un empresario común se ve envuelto en una operación secreta para capturar a un narcotraficante en Sudamérica. Basada en hechos reales, combina tensión política, crimen y acción.

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Cómo llegar al cielo desde Belfast (Comedia)

Tres amigas emprenden una caótica misión para esclarecer la muerte de una cuarta, mientras intentan ocultar un secreto que podría destruirlas. Humor negro y misterio se cruzan en esta historia impredecible.

Películas para ver el 1 de mayo

Al descubierto: El tiroteo en Hawthorne Hill (Documental)

Lo que comienza como una relación profesional en el mundo de la equitación deriva en un conflicto oscuro que culmina en un hecho violento. Un caso real que sacudió a una élite aparentemente intocable.

Troya (Acción)

El rapto de Helena desata una de las guerras más legendarias de la historia. Con héroes como Aquiles y Héctor al frente, el film recrea el épico enfrentamiento entre griegos y troyanos en una batalla que definió un mito.

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Ápex (Thriller)

Una mujer marcada por la tragedia busca refugio en la naturaleza, pero termina siendo parte de un mortal juego de supervivencia. En un entorno hostil, cada decisión puede ser la última.

Un pueblo al rescate (Comedia)

Ante una boda cancelada, un grupo de vecinos idea un plan tan absurdo como ingenioso para salvar la economía local. El caos, las risas y los enredos no tardan en aparecer.

Bajo cero (Suspenso)

En medio de un traslado de prisioneros, un ataque inesperado obliga a un policía a enfrentarse tanto a los criminales como al frío extremo.

El último gigante (Drama)

Un reencuentro entre padre e hijo desata viejas heridas. En un viaje emocional cargado de silencios y reproches, ambos deberán enfrentar el pasado para encontrar un posible cierre.

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Transferencia de almas (Misterio)

Tras una muerte sospechosa de un reconocido empresario, un abogado y su esposa policía descubren una compleja red de vínculos familiares donde nada es lo que parece.

Gente que conocemos en vacaciones (Romance)

Dos mejores amigos sostienen una tradición anual que comienza a tambalear cuando surgen preguntas inevitables: ¿y si nunca fue solo amistad?

El vínculo sueco (Drama)

La historia real de un funcionario sueco que, en plena Segunda Guerra Mundial, salvó miles de vidas, transformando a su país en un símbolo moral en tiempos oscuros.

Netflix - Serie Foto: web

El peso del talento (Comedia)

Un actor en crisis acepta la invitación de un fan millonario, sin imaginar que terminará envuelto en una trama de espionaje internacional tan absurda como peligrosa.