Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 29 de abril Foto: archivo

Por Luis Calizaya







Si buscas una excusa para prender Netflix, el 29 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo para este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 29 de abril en Netflix Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan dos series y una película. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Las series que se estrenan el 29 de abril 1. Envidiosa: Temporada 4 (Comedia)

Vicky atraviesa una nueva etapa romántica junto a Matías, esta vez en el intento de formar una familia con Bruno, hijo de una relación anterior de él con Nora. Por otro lado, más allá de los desafíos laborales y los miedos personales, en su vida reaparece un viejo recuerdo que creía haber dejado atrás.

Embed - Envidiosa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix 2. ¿Debería casarme con un asesino? (Documental) En esta serie documental, una mujer explica cómo mantuvo su compromiso con un hombre acusado de asesinato mientras conseguía pruebas en su contra. Las películas que se estrenan el 29 de abril 1. Me llamo Agneta (Drama) Luego de ser despedida y con ganas de empezar de cero, Agneta acepta un trabajo de cuidadora en Provenza, que se convierte en la llave de los placeres de la vida y un nuevo despertar. Netflix - comedia - 2026 La película es de Suecia y promete 113 minutos de risa. Foto: Netflix

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