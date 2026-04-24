24 de abril de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de abril

Netflix actualiza su catálogo este 24 de abril con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de abril
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de abril Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 24 de abril trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 24 de abril en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan dos películas y una series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

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Las series que se estrenan el 24 de abril

1. Si los deseos mataran… (Terror)

Una misteriosa app promete cumplir tus deseos..., solo a cambio de iniciar una cuenta regresiva hacia tu muerte. Ahora, un grupo de adolescentes debe romper la cadena fatal.

Serie - Terror - Netflix
La serie tendr&aacute; 8 episodios a puro misterio.

La serie tendrá 8 episodios a puro misterio.

Las películas que se estrenan el 24 de abril

1. Ápex (Thriller)

Una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana queda atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa.

Embed - Ápex | Tráiler oficial | Netflix

2. Todos los lados de la cama (Comedia)

Tras años sin verse debido a una separación, Javier y Carlota se llevan una sorpresa al descubrir que sus hijos planean casarse sin haberles avisado. Superado el impacto inicial, ambos ven en la situación una oportunidad para romper con sus relaciones convencionales, mientras desatan un caos en la organización de la boda y en la familia.

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