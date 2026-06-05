5 de junio de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de junio

Netflix actualiza su catálogo este 5 de junio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de junio

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de junio

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 5 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Las películas que se estrenan el 5 de junio

1. La desconocida (Thriller)

La policía encuentra a una mujer atada y amordazada dentro de un contenedor. Aunque logra sobrevivir, no recuerda quién es ni cómo llegó hasta allí. Cuando un misterioso intento de asesinato ocurre en el hospital, dos detectives comienzan una carrera contra el tiempo para descubrir su identidad.

Embed - La Desconocida | Tráiler Oficial | Netflix España

2. Turbulencia en la oficina (Comedia)

Jennifer López interpreta a Jackie, una poderosa ejecutiva que prohíbe las relaciones sentimentales dentro de su empresa. Sin embargo, la llegada de un nuevo abogado pondrá a prueba sus estrictas reglas.

3. México 86 (Comedia)

Martín de la Torre hará todo lo posible para que México organice el Mundial de 1986. Con ingenio y determinación, buscará convertir ese sueño en realidad y alcanzar reconocimiento internacional.

México 86 - Netflix - Película
Ser&aacute; una historia divertida previo al Mundial 2026.

Será una historia divertida previo al Mundial 2026.

Las series que se estrenan el 5 de junio

1. Así aprenderás (Comedia)

Un grupo de inspectores escolares intenta imponer disciplina en distintas instituciones educativas. Sin embargo, sus métodos terminarán provocando situaciones tan caóticas como divertidas.

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