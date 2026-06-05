Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de junio

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 5 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, se incorporan películas y series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

La policía encuentra a una mujer atada y amordazada dentro de un contenedor. Aunque logra sobrevivir, no recuerda quién es ni cómo llegó hasta allí. Cuando un misterioso intento de asesinato ocurre en el hospital, dos detectives comienzan una carrera contra el tiempo para descubrir su identidad.

Embed - La Desconocida | Tráiler Oficial | Netflix España

2. Turbulencia en la oficina (Comedia)

Jennifer López interpreta a Jackie, una poderosa ejecutiva que prohíbe las relaciones sentimentales dentro de su empresa. Sin embargo, la llegada de un nuevo abogado pondrá a prueba sus estrictas reglas.

3. México 86 (Comedia)

Martín de la Torre hará todo lo posible para que México organice el Mundial de 1986. Con ingenio y determinación, buscará convertir ese sueño en realidad y alcanzar reconocimiento internacional.

México 86 - Netflix - Película Será una historia divertida previo al Mundial 2026. Foto: Archivo

Las series que se estrenan el 5 de junio

1. Así aprenderás (Comedia)

Un grupo de inspectores escolares intenta imponer disciplina en distintas instituciones educativas. Sin embargo, sus métodos terminarán provocando situaciones tan caóticas como divertidas.