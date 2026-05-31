Qué ver en Netflix en junio de 2026: todas las series y películas que se estrenan

Netflix en junio inicia con una agenda cargada de novedades. La plataforma de streaming amplía su catálogo con una variada selección de títulos que incluye regresos muy esperados y producciones originales . Con propuestas para todos los gustos, busca mantener a los usuarios conectados a la pantalla durante todo el mes.

Junio de 2026 llega cargado de estrenos para todos los gustos, con una combinación de nuevas series , películas , documentales y temporadas muy esperadas por el público. Entre los lanzamientos más destacados aparecen un documental sobre el mediático juicio que enfrentó Michael Jackson , la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang y una nueva comedia protagonizada por John Cena . Además, varias producciones internacionales vinculadas al mundo del fútbol prometen captar la atención de los fanáticos en la antesala de la Copa del Mundo .

A través de testimonios inéditos y material de archivo, este documental reconstruye el juicio que enfrentó Michael Jackson en 2003. El cantante, considerado una de las figuras más influyentes de la cultura pop, fue acusado de abuso infantil en un caso que generó una enorme repercusión mediática y mantuvo en vilo a millones de personas.

Embed - Michael Jackson: The Verdict | Official Trailer | Netflix

4 de junio:

El testigo (Thriller)

La producción revive el caso de Rachel Nickell, asesinada a plena luz del día mientras paseaba junto a su hijo y su mascota en Londres. La miniserie sigue la historia de su pareja, quien debió afrontar la crianza de un niño que, con apenas dos años, se convirtió en testigo de un crimen que conmocionó al Reino Unido y derivó en una controvertida investigación policial.

Fans de tiempo completo (Comedia)

Lo que comienza como una amistad unida por la pasión por el K-pop se transforma en una intensa rivalidad cuando dos amigas descubren que tendrán la oportunidad de asistir a un concierto de su banda favorita en Corea del Sur.

Netflix - Serie - Fans del tiempo ¿Será la serie más divertidad de Netflix? Foto: web

¡Ay, mamá! (Comedia)

Una madre y sus dos hijas deberán dejar de lado sus diferencias para ocultar un crimen ocurrido en un vecindario donde los rumores y los secretos forman parte de la vida cotidiana.

5 de junio:

La desconocida (Thriller)

La policía encuentra a una mujer atada y amordazada dentro de un contenedor. Aunque logra sobrevivir, no recuerda quién es ni cómo llegó hasta allí. Cuando un misterioso intento de asesinato ocurre en el hospital, dos detectives comienzan una carrera contra el tiempo para descubrir su identidad.

Turbulencia en la oficina (Comedia)

Jennifer López interpreta a Jackie, una poderosa ejecutiva que prohíbe las relaciones sentimentales dentro de su empresa. Sin embargo, la llegada de un nuevo abogado pondrá a prueba sus estrictas reglas.

Embed - Turbulencia en la oficina | Jennifer Lopez y Brett Goldstein | Tráiler oficial | Netflix

México 86 (Comedia)

Martín de la Torre hará todo lo posible para que México organice el Mundial de 1986. Con ingenio y determinación, buscará convertir ese sueño en realidad y alcanzar reconocimiento internacional.

Así aprenderás (Comedia)

Un grupo de inspectores escolares intenta imponer disciplina en distintas instituciones educativas. Sin embargo, sus métodos terminarán provocando situaciones tan caóticas como divertidas.

7 de junio:

Tetracampeones: Brasil volvió a creer (Documental)

La producción repasa la conquista de la Copa Mundial de 1994 a través de entrevistas exclusivas y material inédito registrado por los propios protagonistas de aquella histórica campaña.

Netflix - Serie - Brasil campeón 1994 Netflix se pone a tono con el Mundial 2026 con este épico documental. Foto: web

9 de junio:

Noruega vuelve al ruedo (Documental)

Con testimonios de figuras como Erling Haaland, el documental muestra el detrás de escena de la selección de Noruega en su camino hacia la clasificación para el Mundial 2026, luego de más de dos décadas de ausencia.

10 de junio:

Rosario Tijeras - Temporada 5 (Drama)

Rosario deberá enfrentar uno de los desafíos más difíciles de su vida con el secuestro de su hija y el inesperado regreso de su expareja, padre biológico de Rubí.

La historia de mi familia - Temporada 2 (Comedia)

Tras la muerte de Fausto, la familia intenta mantenerse unida mientras aprende a convivir con la ausencia de quien fue su principal sostén emocional.

Los colores del mal: Negro - Temporada 2 (Drama)

La desaparición de un niño en un pequeño pueblo reabre viejas heridas y lleva a un fiscal a descubrir conexiones inesperadas con un caso ocurrido años atrás.

11 de junio:

Las dos caras de la ley (Thriller)

Acusado injustamente del asesinato del hijo de un policía, un joven abogado buscará demostrar su inocencia con la ayuda de un colega dispuesto a desafiar los límites de la ley.

Embed - LAS DOS CARAS DE LA LEY | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Junio/26 - NETFLIX

Hit viral (Drama)

Un adolescente víctima de bullying alcanza una fama inesperada tras protagonizar una pelea. A partir de ese momento, intentará aprovechar la popularidad para reinventar su vida.

Dulces magnolias - Temporada 5 (Drama)

Maddie, Helen y Dana Sue abandonarán la tranquilidad de Serenity para embarcarse en una nueva aventura en Nueva York que pondrá a prueba su amistad.

12 de junio:

El polígamo (Romance)

La vida perfecta de una influencer comienza a derrumbarse cuando salen a la luz los romances ocultos de su esposo.

Perdiendo el juicio (Drama)

Luego de protagonizar un escándalo en pleno tribunal, una abogada deberá reconstruir su carrera desde cero mientras enfrenta un caso profundamente personal.

Soy Frankelda (Animación)

Ambientada en el México del siglo XIX, la historia sigue a Frankelda, una joven escritora que deberá enfrentar las criaturas surgidas de su imaginación para proteger el equilibrio entre la realidad y la ficción.

Netflix - Soy Frankelda La película fue un éxito en 2025 y vuelve por más en Netflix. Foto: web

Instinto maternal (Documental)

Lo que parece ser un parto de emergencia termina revelando una compleja trama de mentiras, engaños y un crimen que conmocionó a la opinión pública.

18 de junio:

Te encontraré (Thriller)

Un hombre condenado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que podrían demostrar su inocencia. Convencido de que sigue con vida, decide escapar de prisión para descubrir la verdad.

19 de junio:

Oasis (Thriller)

La misteriosa desaparición de una persona en un exclusivo resort transforma el paraíso en un escenario de sospechas, secretos y tensión permanente.

Mensajes de voz para Isabelle (Romance)

Para sobrellevar la muerte de su hermana, Jill le deja mensajes de voz en su antiguo número telefónico. Todo cambia cuando un desconocido comienza a recibir esas confesiones.

Embed - Mensajes de voz para Isabelle | Tráiler oficial | Netflix

El libro para colorear (Drama)

Un padre viudo intenta fortalecer el vínculo con su hijo durante un viaje especial que pondrá a prueba su capacidad para superar el dolor.

Maridos en acción (Comedia)

Un detective se ve obligado a trabajar junto a la nueva pareja de su exesposa para rescatarla tras un secuestro.

20 de junio:

Várzea: Donde nace el fútbol (Documental)

El documental explora el fútbol amateur brasileño y las historias humanas que dieron forma a una de las mayores pasiones deportivas del mundo.

24 de junio:

El manuscrito de Dante (Thriller)

Un especialista en literatura recibe el encargo de autenticar un supuesto manuscrito original de "La Divina Comedia". Fascinado por la obra, decide apropiarse de ella y desencadena una historia que conecta dos épocas separadas por siglos.

Netflix - El escrito de Dante Tras Frankenstein, Oscar Isaac vuelve a protagonizar otra película de Netflix. Foto: web

Mi otra yo - Temporada 3 (Drama)

Lo que comienza como un viaje de reconexión espiritual termina convirtiéndose en una confrontación con viejos conflictos familiares.

25 de junio:

Avatar: la leyenda de Aang - Temporada 2 (Acción)

El Avatar continúa su entrenamiento para dominar los cuatro elementos mientras intenta detener la guerra impulsada por la Nación del Fuego.

26 de junio:

Torrente presidente (Comedia)

José Luis Torrente recibe una inesperada propuesta para convertirse en candidato presidencial, una situación que desatará una serie de episodios tan absurdos como hilarantes.

El chico de la última fila (Drama)

La relación entre un joven escritor y su profesor de literatura evoluciona hasta convertirse en un vínculo tan inspirador como peligroso.

Hermanito (Comedia)

John Cena interpreta a un exitoso agente inmobiliario cuya vida cambia por completo cuando aparece un supuesto hermano menor con una personalidad completamente opuesta a la suya.