Una de las películas más aclamadas por la crítica abandona Netflix: hasta cuándo se podrá ver

Después de más de dos décadas de espera, “ Gladiator II ” llegó como una de las películas más ambiciosas de Hollywood , pero su paso por los cines estuvo lejos del impacto que muchos imaginaban. Sin embargo, la historia cambió en Netflix , donde la secuela dirigida por Ridley Scott logró convertirse rápidamente en uno de los más vistos de la plataforma antes de su inminente salida del catálogo .

La película no tuvo el éxito esperado y Netflix hoy lo elimina: el futuro de "Gladiator II".

Impactante trailer de la película que une a Ricardo Darín y Diego Peretti en Netflix

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (27 de mayo)

Con un presupuesto cercano a los 310 millones de dólares y el peso de continuar el legado de Gladiator , la película estrenada en 2024 no consiguió replicar el fenómeno cultural y comercial de la obra original protagonizada por Russell Crowe . Aun así, el streaming le dio una segunda oportunidad y millones de espectadores terminaron impulsando su popularidad a nivel mundial .

La película dejará de estar disponible en Netflix el próximo 30 de mayo .

Netflix: de qué trata “Gladiator II”

La historia transcurre años después de la muerte de Máximo Décimo Meridio, el legendario gladiador interpretado por Russell Crowe en la primera película.

Ahora el protagonista es Lucio (Paul Mescal) hijo de Lucilla y admirador de Máximo, quien fue alejado de Roma durante su infancia para protegerlo de las luchas políticas y la corrupción del Imperio.

Instalado en el norte de África y lejos del conflicto romano, Lucio construyó una vida tranquila hasta que las legiones lideradas por el general Marco Acacio (Pedro Pascal) destruyen su hogar.

Tras sufrir pérdidas devastadoras, Lucio es capturado y llevado a Roma como esclavo. Allí termina bajo el control de Macrinus (Denzel Washington), un poderoso traficante de gladiadores.

Obligado a luchar en la arena frente al pueblo romano y los emperadores Geta y Caracalla, el joven buscará vengarse del Imperio y enfrentar a quienes destruyeron su vida, mientras se reencuentra con secretos ligados a su pasado y a su propia familia.

Qué dijo la crítica especializada sobre “Gladiator II”

Aunque la película no logró convertirse en el fenómeno de taquilla esperado, gran parte de la crítica destacó el espectáculo visual de Ridley Scott y el trabajo de Paul Mescal como protagonista.

Desde The Guardian señalaron que el regreso de Scott “ puede sentirse repetitivo ”, aunque remarcaron que sigue siendo “un espectáculo emocionante ” y destacaron la presencia de Mescal como una de las grandes fortalezas de la película.

Gladiator II - Netflix (1) La película dura solo 148 minutos. Foto: web

Por su parte, Empire sostuvo que la secuela “podría haber sido pesada y predecible ”, pero terminó funcionando como una experiencia entretenida y brutal dentro del cine épico moderno.

En tanto, BBC elogió especialmente el trabajo de Paul Mescal y aseguró que el actor “mantiene unida la película con el mismo magnetismo que Russell Crowe aportó a la original ”.

Reparto de la película

Paul Mescal: Lucio Vero Aurelio / Hanno

Lucio Vero Aurelio / Hanno Denzel Washington: Macrino

Macrino Connie Nielsen: Lucila

Lucila Pedro Pascal: General Marco Acacio

General Marco Acacio Joseph Quinn: Emperador Geta

Emperador Geta Fred Hechinger: Emperador Caracalla

Más de Paul Mescal: sus series y películas

Películas:

1. Aftersun

Sophie recuerda las vacaciones que pasó junto a su padre en un resort de Turquía a finales de los años noventa. A través de recuerdos fragmentados, videos caseros y momentos cotidianos, la película explora la nostalgia, los vínculos familiares y las emociones ocultas detrás de una aparente felicidad.

2. Todos somos extraños

Un guionista que vive aislado en Londres comienza una relación inesperada con un vecino de su edificio mientras enfrenta un misterioso reencuentro con sus padres fallecidos. La historia mezcla drama, romance y elementos sobrenaturales para abordar la soledad, el duelo y la memoria.

3. La hija oscura

Durante unas vacaciones en la playa, una profesora universitaria se obsesiona con una joven madre y su hija, situación que la obliga a confrontar recuerdos dolorosos sobre la maternidad, las decisiones personales y las culpas del pasado.

Series:

1. Normal People

La serie sigue la compleja relación entre dos jóvenes irlandeses de clases sociales diferentes que atraviesan la adolescencia, el amor, la intimidad emocional y las inseguridades mientras crecen y enfrentan distintas etapas de sus vidas.

2. El arte del engaño

Una estudiante universitaria inicia una relación con un profesor casado y termina envuelta en una historia marcada por secretos, manipulaciones y una misteriosa muerte que altera por completo su percepción de la realidad.

3. The Great War: The People's Story

La producción reconstruye distintos relatos humanos vinculados a la Primera Guerra Mundial a través de testimonios, dramatizaciones y acontecimientos históricos que muestran el impacto del conflicto en la vida cotidiana de miles de personas.

Tráiler de "Gladiator II"