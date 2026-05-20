Después de "Carísima" en Netflix: qué otras series y películas argentinas llegan a la plataforma

Tras meses de expectativa, Netflix finalmente estrenó “ Carísima ”, la nueva miniserie argentina que rompe con el formato tradicional de las producciones televisivas por sus diez capítulos de apenas diez minutos cada uno. Más allá del humor irreverente y la popularidad del personaje, ahora crece la expectativa por las próximas producciones anunciadas dentro del sello “ Hecho en Argentina ”.

Si me preguntan a mí, este es el encuentro más esperado del año. Carísima llega mañana a Netflix. pic.twitter.com/7HII8hjGfy

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Basada en el personaje creado por Julián Kartun , la serie tiene a Caro Pardíaco como protagonista de una historia que combina humor absurdo , sátira y un ritmo narrativo pensado para las nuevas formas de consumo digital . Con este lanzamiento, Argentina presenta su primera ficción de formato breve desarrollada especialmente para Netflix .

Desde este miércoles 20 de mayo ya se encuentran disponibles todos los episodios de la miniserie , cuya estructura busca acercarse al lenguaje ágil y vertiginoso de plataformas como TikTok e Instagram . En la ficción, Caro Pardíaco es retratada como un ícono post-pop que atraviesa una profunda crisis existencial a días de cumplir 30 años , mientras además es perseguida por un misterioso psicópata .

Netflix - Carísima 2026 La serie se pone a tono con el formato de las redes sociales. Foto: Archivo

El estreno no solo despertó interés por su propuesta estética y narrativa, sino también porque se convirtió en una de las producciones argentinas más comentadas del año. En paralelo, Netflix comenzó a preparar el terreno para los próximos lanzamientos de “Hecho en Argentina”, la iniciativa que reúne nuevas películas, series, documentales y miniseries nacionales tras la apertura de oficinas de la plataforma en el país.

Entre los títulos más esperados aparecen producciones como “Moria”, la segunda temporada de “El Eternauta”, nuevas series de ciencia ficción, thrillers y documentales centrados en figuras icónicas de la cultura argentina.

Hecho en Argentina: las próximas películas y series que llegarán a Netflix entre 2026 y 2027

Con una ambiciosa lista de estrenos para 2026 y 2027, Netflix apostará por historias inspiradas en figuras populares, dramas, terror, humor y ciencia ficción. La plataforma busca consolidar nuevamente al contenido argentino como uno de los más fuertes y convocantes de América Latina.

“Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”

Formato: Película documental

Película documental Estreno: 28 de mayo de 2026

La historia de Emiliano “Dibu” Martínez llegará a Netflix con una producción que repasará el camino del arquero desde sus orígenes en Mar del Plata hasta convertirse en uno de los máximos héroes deportivos del fútbol argentino.

Embed - Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo | Tráiler oficial | Netflix

“Moria”

Formato: Serie biográfica

Serie biográfica Estreno: 14 de agosto de 2026

Lejos de una mirada nostálgica, la serie propone un recorrido disruptivo por la vida de Moria Casán. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán distintas etapas de “La One”, quien reconstruirá su pasado, presente y hasta su propia versión del futuro.

“Lo dejamos acá”

Formato: Película

Película Estreno: Segundo semestre de 2026

Ricardo Darín protagoniza esta comedia dramática en la piel de un psicoanalista desencantado de los métodos tradicionales. Su rutina cambia por completo cuando aparece un escritor con bloqueo creativo, interpretado por Diego Peretti.

“Felicidades”

Formato: Película de comedia

Película de comedia Estreno: Fines de 2026

Una celebración de cumpleaños aparentemente perfecta se transforma en una noche caótica cuando un médium irrumpe en la reunión y desata una serie de revelaciones inesperadas.

Felicidades - Netflix ¿Será la mejor comedia romántica del año? Foto: Netflix

“Mis muertos tristes”

Formato: Miniserie de terror (4 episodios)

Miniserie de terror (4 episodios) Estreno: Segundo semestre de 2026

La ficción seguirá la historia de Ema, una médica de 60 años capaz de ver y escuchar muertos. Durante años intentó ignorar ese don, pero la llegada de su sobrina Julie alterará por completo el equilibrio entre el mundo de los vivos y el más allá.

“Gordon”

Formato: Serie thriller

Serie thriller Estreno: Segundo semestre de 2026

Inspirada en hechos reales, la serie narrará la vida de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de los robos comunes a convertirse en una figura vinculada a la violencia política de la Argentina de los años 70.

Embed - Gordon | Primer vistazo | Netflix

“Fito Páez: El mundo cabe en una canción”

Formato: Documental

Documental Estreno: Segundo semestre de 2026

El documental abrirá las puertas de la intimidad de Fito Páez durante más de un año de grabaciones, giras y ensayos por distintas ciudades del mundo.

Las grandes apuestas argentinas para 2027

“El Eternauta” – Temporada 2

Formato: Serie de ciencia ficción

Serie de ciencia ficción Estreno: 2027

La historia continuará tras el apocalipsis alienígena que devastó Buenos Aires. Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, liderará una nueva resistencia frente a los invasores.

La segunda temporada promete expandir el universo creado por Héctor Germán Oesterheld con una escala narrativa y bélica mucho más ambiciosa.

“Tiempo al tiempo”

Formato: Serie romántica y ciencia ficción

Serie romántica y ciencia ficción Estreno: 2027

La trama seguirá a Bruno y Florencia, dos jóvenes enamorados en los años 90 cuya historia cambia por completo cuando él desaparece misteriosamente durante tres décadas.

Tiempo al tiempo - Netflix Es protagonizada por Carla Peterson y Jerónimo Bosia. Foto: Netflix

Cuando Bruno regresa sin haber envejecido, ambos deberán enfrentar el paso del tiempo y preguntarse si el amor realmente puede sobrevivir a cualquier distancia.

“El Ruso”

Formato: Serie histórica

Serie histórica Estreno: 2027

Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la ficción seguirá a un cantante de tango argentino que termina involucrado en una compleja operación de inteligencia capaz de alterar el curso de la historia.

“Crimen desorganizado”

Formato: Serie policial

Serie policial Estreno: 2027

Un grupo de delincuentes que no se conoce entre sí roba un banco y se refugia en una casa mientras espera cobrar el trabajo. Sin embargo, el dinero desaparece y todo comienza a salirse de control.

“Mafalda”

Formato: Serie animada

Serie animada Estreno: 2027

Dirigida por Juan José Campanella, la adaptación de la histórica obra de Quino tendrá dos temporadas de diez episodios cada una. La producción buscará mantener intacto el espíritu crítico, político y social que convirtió a Mafalda en uno de los personajes más importantes de la cultura argentina.

Embed - Nada más argentino que Mafalda | Hecho en Argentina

“El futuro es nuestro”

Formato: Miniserie de ciencia ficción (8 episodios)

Miniserie de ciencia ficción (8 episodios) Estreno: 2027

Ambientada en 2047, la historia mostrará un continente golpeado por el colapso ecológico y gobernado por una coalición sudamericana llamada FedSur. En medio del caos, un joven capaz de predecir el futuro se convierte en líder espiritual de una revolución que podría cambiar el destino de América Latina.

“Perfecta: La voz de Silvina Luna”

Formato: Documental

Documental Estreno: 2027

El documental reconstruirá la carrera de Silvina Luna y su batalla personal tras una cirugía estética que le provocó graves consecuencias de salud. La producción incluirá material íntimo y buscará abrir el debate sobre los mandatos estéticos, la exposición mediática y la violencia sobre los cuerpos en la industria del espectáculo.