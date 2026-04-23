La serie argentina que desafía el formato tradicional ya tiene fecha en Netflix: todos los detalles

Como parte de los próximos estrenos de “ Hecho en Argentina ”, Netflix prepara el desembarco de la serie basada en el personaje creado por Julián Kartun : Caro Pardíaco . Apoyada en su popularidad en redes y en su humor , “ Carísima ” se perfila como un posible fenómeno dentro de la plataforma al romper con la duración y el formato tradicional de cada episodio.

¡Se viene la serie de Caro Pardíaco, o sea hello! Caro sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y quiere organizar una mega fiesta a su altura para recibir la nueva década. El 20 de mayo, solo en Netflix. pic.twitter.com/qEnsysovtB

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Hasta el momento, se sabe que la producción estará a cargo de Labhouse , nominada al Oscar y ganadora del Emmy , y contará con 10 capítulos de 10 minutos cada uno . A diferencia de otras series, apostará por un formato breve y dinámico , alineado con el consumo de contenidos en redes sociales como Instagram Reels o TikTok . De este modo, se convertirá en una de las primeras apuestas de serie corta de Netflix Argentina .

En cuanto a la historia, Caro Pardíaco será retratada como un ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del streaming , que atraviesa una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y de organizar la fiesta más importante de su vida .

El conflicto se intensifica con la aparición de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que la seducirá y pondrá todo en riesgo. Caro deberá enfrentar el desafío de salvar su fiesta, su identidad y su propio futuro.

La producción combina elementos de comedia y misterio, sin perder el humor característico del personaje, que consolidó su popularidad en el universo del streaming, especialmente en OLGA.

La dirección estará a cargo de Nano Garay Santaló y Federico Suárez, mientras que el guion fue desarrollado por Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y el propio Garay Santaló.

El reparto confirmado

Julián Kartun

Alex Pelao

Iara Portillo

Julián Doregger

Anita B Queen

Evitta Luna

Dario Sztajnszrajber

Gastón Pauls

Julián Lucero

Charo López

Malena Pichot

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