La serie argentina que desafía el formato tradicional ya tiene fecha en Netflix: todos los detalles

Como parte de los próximos estrenos de “Hecho en Argentina”, Netflix prepara el desembarco de la serie basada en el personaje creado por Julián Kartun: Caro Pardíaco. Apoyada en su popularidad en redes y en su humor, “Carísima” se perfila como un posible fenómeno dentro de la plataforma al romper con la duración y el formato tradicional de cada episodio.
Embed
¡Se viene la serie de Caro Pardíaco, o sea hello! Caro sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y quiere organizar una mega fiesta a su altura para recibir la nueva década. El 20 de mayo, solo en Netflix. pic.twitter.com/qEnsysovtB
Netflix, a la expectativa por “Carísima”: cuándo se estrena y todo lo que se sabe
Hasta el momento, se sabe que la producción estará a cargo de Labhouse, nominada al Oscar y ganadora del Emmy, y contará con 10 capítulos de 10 minutos cada uno. A diferencia de otras series, apostará por un formato breve y dinámico, alineado con el consumo de contenidos en redes sociales como Instagram Reels o TikTok. De este modo, se convertirá en una de las primeras apuestas de serie corta de Netflix Argentina.
En cuanto a la historia, Caro Pardíaco será retratada como un ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del streaming, que atraviesa una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y de organizar la fiesta más importante de su vida.
El conflicto se intensifica con la aparición de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que la seducirá y pondrá todo en riesgo. Caro deberá enfrentar el desafío de salvar su fiesta, su identidad y su propio futuro.
La producción combina elementos de comedia y misterio, sin perder el humor característico del personaje, que consolidó su popularidad en el universo del streaming, especialmente en OLGA.
La dirección estará a cargo de Nano Garay Santaló y Federico Suárez, mientras que el guion fue desarrollado por Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y el propio Garay Santaló.