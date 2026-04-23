23 de abril de 2026
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La serie argentina que desafía el formato tradicional ya tiene fecha en Netflix: todos los detalles

La serie argentina anunció oficialmente su fecha de estreno, aunque incluirá un detalle que la convertirá en una experiencia divertida y novedosa para Netflix.

La serie argentina que desafía el formato tradicional ya tiene fecha en Netflix: todos los detalles
La serie argentina que desafía el formato tradicional ya tiene fecha en Netflix: todos los detalles
Por Luis Calizaya

Como parte de los próximos estrenos de “Hecho en Argentina”, Netflix prepara el desembarco de la serie basada en el personaje creado por Julián Kartun: Caro Pardíaco. Apoyada en su popularidad en redes y en su humor, “Carísima” se perfila como un posible fenómeno dentro de la plataforma al romper con la duración y el formato tradicional de cada episodio.

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Hasta el momento, se sabe que la producción estará a cargo de Labhouse, nominada al Oscar y ganadora del Emmy, y contará con 10 capítulos de 10 minutos cada uno. A diferencia de otras series, apostará por un formato breve y dinámico, alineado con el consumo de contenidos en redes sociales como Instagram Reels o TikTok. De este modo, se convertirá en una de las primeras apuestas de serie corta de Netflix Argentina.

En cuanto a la historia, Caro Pardíaco será retratada como un ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del streaming, que atraviesa una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y de organizar la fiesta más importante de su vida.

El conflicto se intensifica con la aparición de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que la seducirá y pondrá todo en riesgo. Caro deberá enfrentar el desafío de salvar su fiesta, su identidad y su propio futuro.

La producción combina elementos de comedia y misterio, sin perder el humor característico del personaje, que consolidó su popularidad en el universo del streaming, especialmente en OLGA.

La dirección estará a cargo de Nano Garay Santaló y Federico Suárez, mientras que el guion fue desarrollado por Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y el propio Garay Santaló.

El reparto confirmado

  • Julián Kartun
  • Alex Pelao
  • Iara Portillo
  • Julián Doregger
  • Anita B Queen
  • Evitta Luna
  • Dario Sztajnszrajber
  • Gastón Pauls
  • Julián Lucero
  • Charo López
  • Malena Pichot

Carísima en Netflix: la primera aparición

Embed - Caro Pardíaco ama lo Hecho en Argentina

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