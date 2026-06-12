Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 12 de junio

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 12 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, solo se incorporan películas y series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Luego de protagonizar un escándalo en pleno tribunal y descubrir que sufre de un Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), una abogada deberá reconstruir su carrera desde cero mientras enfrenta un caso profundamente personal.

Embed - TRAILER 'PERDIENDO EL JUICIO'

2. El polígamo (Romance)

La vida perfecta de una influencer comienza a derrumbarse cuando salen a la luz los romances ocultos de su esposo.

Las películas que se estrenan el 12 de junio

1. Instinto maternal (Documental)

Lo que parece ser un parto de emergencia termina revelando una compleja trama de mentiras, engaños y un crimen que conmocionó a la opinión pública.

Instinto maternal - Netflix - Documental El documental retrata un caso policial real. Foto: web

2. Soy Frankelda (Animación)

Ambientada en el México del siglo XIX, la historia sigue a Frankelda, una joven escritora que deberá enfrentar las criaturas surgidas de su imaginación para proteger el equilibrio entre la realidad y la ficción.