Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 12 de junio

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 12 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Netflix actualiza su catálogo este 12 de junio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.
Si buscas una excusa para prender Netflix, el 12 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan películas y series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.
1. Perdiendo el juicio (Drama)
Luego de protagonizar un escándalo en pleno tribunal y descubrir que sufre de un Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC), una abogada deberá reconstruir su carrera desde cero mientras enfrenta un caso profundamente personal.
2. El polígamo (Romance)
La vida perfecta de una influencer comienza a derrumbarse cuando salen a la luz los romances ocultos de su esposo.
1. Instinto maternal (Documental)
Lo que parece ser un parto de emergencia termina revelando una compleja trama de mentiras, engaños y un crimen que conmocionó a la opinión pública.
2. Soy Frankelda (Animación)
Ambientada en el México del siglo XIX, la historia sigue a Frankelda, una joven escritora que deberá enfrentar las criaturas surgidas de su imaginación para proteger el equilibrio entre la realidad y la ficción.