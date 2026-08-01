1 de agosto de 2026
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"Bomba en el Pan Am 103": la nueva serie de misterio de Netflix que revive una tragedia aérea

La nueva miniserie llegó a Netflix para conquistar al público con una producción que cuenta con Patrick J. Adams, exprotagonista de Suits, como parte de su elenco principal.

Bomba en el Pan Am 103: la nueva serie de misterio de Netflix que revive una tragedia aérea

"Bomba en el Pan Am 103": la nueva serie de misterio de Netflix que revive una tragedia aérea

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Una nueva serie basada en hechos reales se posiciona entre los estrenos más impactantes de Netflix. Se trata de " Bomba en el Pan Am 103", una producción de seis episodios que reconstruye uno de los atentados terroristas más devastadores de la historia y la investigación que cambió para siempre a la policía escocesa.

La nueva miniserie de Netflix se estren&oacute; el 30 de julio.

La nueva miniserie de Netflix se estrenó el 30 de julio.

Con Patrick J. Adams, ex protagonista de "Suits", y Connor Swindells, de "Sex Education", al frente del elenco, la serie combina drama, suspenso y una historia real que mantiene la tensión de principio a fin.

Netflix: de qué trata "Bomba en el Pan Am 103"

La miniserie tiene lugar en diciembre de 1988, cuando el vuelo 103 de Pan Am explotó en pleno vuelo sobre la localidad escocesa de Lockerbie. La tragedia dejó 270 víctimas fatales, entre los pasajeros, la tripulación y habitantes del pueblo que fueron alcanzados por los restos del avión.

A partir de ese momento comienza una investigación sin precedentes. La policía escocesa, en conjunto con agencias de seguridad de Estados Unidos, inicia una compleja búsqueda para identificar a los responsables del atentado, en una causa que demandó años de trabajo y una cooperación internacional inédita.

La historia real de la miniserie: qué dijo la crítica

La producción está basada en el atentado ocurrido el 21 de diciembre de 1988, cuando una bomba explotó a bordo del vuelo 103 de Pan Am mientras sobrevolaba Lockerbie, Escocia. El ataque provocó la muerte de 270 personas y dio origen a la mayor investigación por homicidio de la historia de la policía escocesa, además de convertirse en el acto terrorista más mortífero registrado en territorio británico.

La serie reconstruye el trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad internacionales para esclarecer el atentado, al tiempo que muestra el papel que desempeñaron los familiares de las víctimas, cuya persistencia fue clave para mantener viva la búsqueda de justicia durante décadas.

Por su parte, la recepción de la crítica especializada fue mayormente positiva. The Hollywood Reporter destacó que, aunque algunos personajes resultan poco desarrollados, la serie logra transmitir con sensibilidad el profundo componente humano detrás de la tragedia.

Por su parte, The Telegraph la definió como "una historia sobria y cuidadosamente elaborada, contada con contención, atención al detalle y decencia", resaltando el tratamiento respetuoso de un hecho tan doloroso.

En la misma línea, The Times señaló que se trata de "una historia que merece la pena escuchar", aunque advirtió que su carga emocional puede resultar difícil para quienes se sumerjan en el relato debido a la dureza de los acontecimientos.

Esta basada en hechos reales y la cr&iacute;tica lo alaba.

Esta basada en hechos reales y la crítica lo alaba.

Quiénes integran el reparto

  • Connor Swindells: Ed McCusker
  • Eddie Marsan: Tom Thurman
  • Peter Mullan: John Orr
  • Lauren Lyle: June McCusker
  • Phyllis Logan: Moira Shearer
  • Tony Curran: Harry Bell
  • Patrick J. Adams: Dick Marquise
  • Merritt Wever: Kathryn Turman
  • James Harkness: Sandy Gay

Más películas y series con Patrick J. Adams

  • En series:

1. Suits

Un joven con una memoria extraordinaria consigue entrar a trabajar en un prestigioso estudio de abogados de Nueva York pese a no contar con una licencia profesional. Para mantenerse dentro del bufete, deberá ocultar su secreto mientras enfrenta complejos casos legales, conflictos internos y las exigencias de un mundo marcado por la ambición y el poder.

2. Elegidos para la gloria

La serie recrea los inicios del programa espacial estadounidense durante la Guerra Fría y sigue la historia de los pilotos seleccionados para convertirse en los primeros astronautas de la NASA. La producción muestra los desafíos personales, familiares y profesionales detrás de una de las mayores carreras científicas y tecnológicas del siglo XX.

3. Un equipo muy especial

Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue la creación de una liga profesional de béisbol femenino en Estados Unidos. La serie explora las dificultades que enfrentan sus protagonistas para abrirse camino en un deporte dominado por hombres, mientras construyen vínculos y enfrentan los cambios sociales de la época.

  • En películas:

1. Car Dogs

La película sigue a un grupo de jóvenes vendedores de automóviles que participan en una intensa competencia dentro de un concesionario durante un día decisivo. Entre negociaciones, presiones laborales y conflictos personales, la historia muestra las tensiones de un ambiente comercial donde el éxito depende de superar todos los límites.

2. Aquellos viejos tiempos

Un grupo de amigos adultos intenta recuperar la diversión de sus años universitarios creando una fraternidad propia. Lo que comienza como una forma de escapar de las responsabilidades termina convirtiéndose en una serie de situaciones caóticas que ponen a prueba su amistad y su forma de ver la vida.

Tráiler de "Bomba en el Pan Am 103"

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