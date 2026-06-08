8 de junio de 2026
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Agenda Netflix: los estrenos del 9 al 12 de junio

Netflix renovará su catálogo en la segunda semana de junio con una nueva tanda de estrenos que incluye series, películas y producciones originales para disfrutar en los próximos días.

Agenda Netflix: los estrenos del 9 al 12 de junio

Agenda Netflix: los estrenos del 9 al 12 de junio

 Por Luis Calizaya

Netflix renueva su programación en el sexto mes de 2026 con una nueva tanda de estrenos. Entre el 9 y el 12 de junio la plataforma sumará series, películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Uno por uno: estrenos de Netflix de la semana

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes. Entre historias atrapantes, romances y documentales, así llegan los estrenos del 9 al 12 de junio:

  • 9 de junio:

Noruega vuelve al ruedo (Documental)

Con testimonios de figuras como Erling Haaland, el documental muestra el detrás de escena de la selección de Noruega en su camino hacia la clasificación para el Mundial 2026, luego de más de dos décadas de ausencia.

  • 10 de junio:

Rosario Tijeras - Temporada 5 (Drama)

Rosario deberá enfrentar uno de los desafíos más difíciles de su vida con el secuestro de su hija y el inesperado regreso de su expareja, padre biológico de Rubí.

Embed - Rosario Tijeras: Temporada 5 | Tráiler oficial | Netflix

La historia de mi familia - Temporada 2 (Comedia)

Tras la muerte de Fausto, la familia intenta mantenerse unida mientras aprende a convivir con la ausencia de quien fue su principal sostén emocional.

Los colores del mal: Negro - Temporada 2 (Drama)

La desaparición de un niño en un pequeño pueblo reabre viejas heridas y lleva a un fiscal a descubrir conexiones inesperadas con un caso ocurrido años atrás.

  • 11 de junio:

Las dos caras de la ley (Thriller)

Acusado injustamente del asesinato del hijo de un policía, un joven abogado buscará demostrar su inocencia con la ayuda de un colega dispuesto a desafiar los límites de la ley.

Hit viral (Drama)

Un adolescente víctima de bullying alcanza una fama inesperada tras protagonizar una pelea. A partir de ese momento, intentará aprovechar la popularidad para reinventar su vida.

Dulces magnolias - Temporada 5 (Drama)

Maddie, Helen y Dana Sue abandonarán la tranquilidad de Serenity para embarcarse en una nueva aventura en Nueva York que pondrá a prueba su amistad.

  • 12 de junio:

El polígamo (Romance)

La vida perfecta de una influencer comienza a derrumbarse cuando salen a la luz los romances ocultos de su esposo.

Perdiendo el juicio (Drama)

Luego de protagonizar un escándalo en pleno tribunal, una abogada deberá reconstruir su carrera desde cero mientras enfrenta un caso profundamente personal.

Soy Frankelda (Animación)

Ambientada en el México del siglo XIX, la historia sigue a Frankelda, una joven escritora que deberá enfrentar las criaturas surgidas de su imaginación para proteger el equilibrio entre la realidad y la ficción.

Embed - Soy Frankelda | Tráiler oficial | Netflix

Instinto maternal (Documental)

Lo que parece ser un parto de emergencia termina revelando una compleja trama de mentiras, engaños y un crimen que conmocionó a la opinión pública.

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