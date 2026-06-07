Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 7 de junio

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 7 de junio tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde acción hasta comedia , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Tras intentar proteger a su hijo de dos años, Rachel Nickell es asesinada a plena luz del día, desencadenando uno de los casos policiales más conmocionantes de Londres. Sin embargo, es su familia la que termina sufriendo las consecuencias de una investigación insólita y del intenso escrutinio público.

Embed - El Testigo | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 04/06/2026

2. Parish (Drama)

Un empresario agobiado por las deudas y el duelo decide regresar a su pasado criminal para realizar un último trabajo. Pero nada sale como esperaba cuando queda atrapado en una peligrosa red vinculada a una despiadada pandilla.

3. Michael Jackson: El veredicto (Documental)

En 2003, Michael Jackson era una de las figuras más reconocidas e influyentes del mundo. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando fue acusado de múltiples cargos relacionados con presunto abuso sexual infantil, dando inicio a una investigación que generó una enorme repercusión mediática a nivel internacional.

4. Palomas negras (Acción)

Tras el asesinato de su amante, una espía emprende una investigación para descubrir al responsable del crimen. Con la ayuda de un viejo amigo, buscará hacer justicia y consumar su venganza.

Netflix - Palomas negras - serie La serie tendrá su continuidad a fines de este 2026. Foto: web

5. Las cuatro estaciones - Temporada 2 (Comedia)

Luego de un año marcado por cambios y pérdidas, la historia vuelve a centrarse en un grupo de amigos que intenta mantener viva la tradición de viajar juntos en cada estación del año. Sin embargo, la ausencia de Nick y la llegada de un bebé transforman la dinámica del grupo y los obligan a replantearse el amor, la amistad y el paso del tiempo.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Duro de cuidar (Acción - Comedia)

Ryan Reynolds interpreta a un experimentado guardaespaldas que recibe la misión de proteger a un peligroso sicario, quien debe llegar con vida para testificar contra un poderoso dictador acusado de numerosos crímenes.

Embed - El Otro Guardaespaldas - Tráiler Oficial - Castellano HD

2. #Vivo (Terror)

Un joven pasa sus días encerrado en su habitación jugando videojuegos hasta que una infección zombi se propaga rápidamente y lo deja aislado en su departamento. Mientras intenta sobrevivir sin la ayuda de su madre, conoce a una joven con quien buscará una forma de escapar.

3. La duda (Drama)

La estricta y conservadora hermana Aloysius sigue de cerca el caso de una joven afroamericana, la primera alumna de su comunidad en la institución. Convencida de que pudo haber sido víctima de abuso, dirige sus sospechas hacia el aparentemente intachable padre Flynn.

4. Turbulencia en la oficina (Comedia)

Jackie es una poderosa ejecutiva que prohíbe las relaciones sentimentales dentro de su empresa. Sin embargo, la llegada de un nuevo abogado pondrá a prueba sus estrictas reglas y convicciones.

Netflix - Turbulencia en la oficina - película Con Jennifer Lopez como la protagonista, es la película más vista hoy. Foto: web

5. Amor contrarreloj (Romance)

Con el sueño de alcanzar la máxima gloria en el mundo del stacking, una disciplina basada en el apilamiento de vasos, un hombre no solo entrena para convertirse en el mejor, sino que también lucha por preservar la relación con su novia.