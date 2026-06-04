4 de junio de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 4 de junio

Netflix actualiza su catálogo este 4 de junio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 4 de junio
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 4 de junio Foto: web
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 4 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Las películas que se estrenan el 4 de junio

1. El asesinato de Rachel Nickell (Documental)

Una joven madre es asesinada a plena luz del día en Londres delante de su hijo pequeño. La película examina este caso de asesinato que se prolongó varios años de forma polémica.

Netflix Documental - El asesinato de Rachel Nickell
El documental dura menos de 100 minutos.

El documental dura menos de 100 minutos.

2. ¡Ay, mamá! (Comedia)

Una madre y sus dos hijas deberán dejar de lado sus diferencias para ocultar un crimen ocurrido en un vecindario donde los rumores y los secretos forman parte de la vida cotidiana.

Las series que se estrenan el 4 de junio

1. El testigo (Thriller)

La producción revive el caso de Rachel Nickell, asesinada a plena luz del día mientras paseaba junto a su hijo y su mascota en Londres. La miniserie sigue la historia de su pareja, quien debió afrontar la crianza de un niño que, con apenas dos años, se convirtió en testigo de un crimen que conmocionó al Reino Unido y derivó en una controvertida investigación policial.

Embed - El Testigo (2026) The Witness - HD Trailer Oficial Audio Español Latino - Miniserie - Cirmen/Real

2. Fans de tiempo completo (Comedia)

Lo que comienza como una amistad unida por la pasión por el K-pop se transforma en una intensa rivalidad cuando dos amigas descubren que tendrán la oportunidad de asistir a un concierto de su banda favorita en Corea del Sur.

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