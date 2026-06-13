Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 13 de junio

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 13 de junio tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para este fin de semana largo. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana largo. Con historias para todos los gustos, desde acción hasta comedia , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Revive el caso de Rachel Nickell, asesinada a plena luz del día mientras paseaba con su hijo y su mascota en Londres. La serie sigue a su pareja en la crianza de un niño que, con apenas dos años, fue testigo de un crimen que conmocionó al Reino Unido y desató una controvertida investigación policial.

Embed - The Witness | Official Trailer | Netflix

2. Bronca (Comedia)

Un incidente de tráfico entre un contratista fracasado y una empresaria insatisfecha desata un conflicto que saca a relucir lo peor de cada uno.

3. Los días (Drama)

Culpables o héroes, los responsables de la central de Fukushima Daiichi enfrentan una amenaza letal e invisible y deben tomar decisiones imposibles ante un desastre nuclear sin precedentes.

4. Gracias, ¿el siguiente? (Romance)

Tras una dolorosa ruptura, una joven abogada se lanza al complicado mundo de las citas modernas, con sus mejores amigas como única red de contención.

Serie - Netflix - Gracias, ¿el siguiente Una historia de romance recargada: Netflix tiene 3 temporadas disponibles. Foto: web

5. La desconocida (Thriller)

La policía encuentra a una mujer atada y amordazada dentro de un contenedor. Sobrevive, pero no recuerda quién es ni cómo llegó hasta allí. Cuando ocurre un misterioso intento de asesinato en el hospital, dos detectives inician una carrera contra el tiempo para descubrir su identidad.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. La batalla olvidada (Acción)

Europa, 1944. Mientras las tropas aliadas avanzan para liberar Holanda, tres jóvenes se cruzan en la batalla del estuario del Escalda: un piloto británico, un holandés que lucha en el bando alemán y una mujer cuyo hermano integra la resistencia neerlandesa.

Embed - La Batalla Olvidada | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

2. Criaturas luminosas (Drama)

Tova, una viuda, forja una amistad insólita con un pulpo gigante de inteligencia asombrosa. Juntos emprenden la búsqueda de la verdad sobre la desaparición del hijo de ella, en un drama que celebra la conexión humana y el consuelo en los lugares más inesperados.

3. Buscando... (Thriller)

Tras la desaparición de su hija de 16 años, David Kim espera respuestas de la policía durante 37 horas sin obtener ninguna pista. Desesperado, decide buscar a través de la computadora de su hija.

Película - Netflix - Buscando La película cuenta con el apoyo de la crítica internacional. Foto: web

4. México 86 (Comedia)

Martín de la Torre es un burócrata apasionado por el fútbol que ve en el Mundial de 1986 la oportunidad de que México sea nuevamente sede. Con ingenio y decisiones al límite de lo permitido, se enfrenta a la FIFA en una carrera contrarreloj llena de riesgos.

5. La mejor madre del mundo (Drama)

Huyendo de su marido maltratador, Gal es una recolectora de residuos que es acompañada por sus hijos pequeños en su carrito y atraviesa São Paulo para refugiarse en casa de su primo. Les convence de que viven una gran aventura, pero lo que parece un refugio seguro pronto se revela como una nueva trampa.