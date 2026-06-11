11 de junio de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de junio

Netflix actualiza su catálogo este 11 de junio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de junio
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de junio Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 11 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Las series que se estrenan el 11 de junio

1. Las dos caras de la ley (Thriller)

Acusado injustamente del asesinato del hijo de un policía, un joven abogado buscará demostrar su inocencia con la ayuda de un colega dispuesto a desafiar los límites de la ley.

Embed - LAS DOS CARAS DE LA LEY | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Junio/26 - NETFLIX

2. Dulces magnolias - Temporada 5 (Drama)

Maddie, Helen y Dana Sue abandonarán la tranquilidad de Serenity para embarcarse en una nueva aventura en Nueva York que pondrá a prueba su amistad.

3. Hit viral (Drama)

Un adolescente víctima de bullying alcanza una fama inesperada tras protagonizar una pelea. A partir de ese momento, intentará aprovechar la popularidad para reinventar su vida.

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