Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de junio Foto: Archivo

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 11 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, solo se incorporan series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

1. Las dos caras de la ley (Thriller)

Acusado injustamente del asesinato del hijo de un policía, un joven abogado buscará demostrar su inocencia con la ayuda de un colega dispuesto a desafiar los límites de la ley.

Embed - LAS DOS CARAS DE LA LEY | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Junio/26 - NETFLIX

2. Dulces magnolias - Temporada 5 (Drama)

Maddie, Helen y Dana Sue abandonarán la tranquilidad de Serenity para embarcarse en una nueva aventura en Nueva York que pondrá a prueba su amistad.

3. Hit viral (Drama)

Un adolescente víctima de bullying alcanza una fama inesperada tras protagonizar una pelea. A partir de ese momento, intentará aprovechar la popularidad para reinventar su vida.