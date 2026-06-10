Qué ver en Netflix: la película de boxeo que revitalizó el universo de Rocky Balboa

Antes de convertirse en una de las franquicias deportivas más exitosas del cine moderno, la historia de Rocky Balboa marcó a generaciones con relatos de sacrificio y superación. Ahora, Netflix vuelve a poner ese legado en el centro de la escena con la incorporación de toda la saga de Rocky y Creed , una oportunidad ideal para descubrir o revisitar algunos de los combates más emocionantes de la pantalla grande.

La película dura menos de dos horas y ofrece una historia épica sobre el boxeo.

Entre todas las producciones disponibles, una de las más recomendadas es "Creed: Corazón de campeón" , la película que revitalizó el universo creado por Sylvester Stallone y presentó a una nueva generación de espectadores la pasión y los desafíos del boxeo. Con una combinación de drama y emoción, el film se convirtió en un éxito de crítica y público, además de impulsar una trilogía propia protagonizada por Michael B. Jordan .

Estrenada en 2015 y dirigida por Ryan Coogler , "Creed: Corazón de campeón" sigue la historia de Adonis Johnson , el hijo de Apollo Creed , el legendario rival y amigo de Rocky Balboa. A pesar de haber crecido alejado del mundo del boxeo, Adonis siente la necesidad de seguir el legado de su padre y demostrar su propio valor dentro del ring.

Decidido a convertirse en profesional, viaja a Filadelfia para buscar la ayuda de Rocky Balboa, quien vive alejado de los grandes escenarios del deporte. Aunque inicialmente se muestra reticente, el histórico campeón acepta entrenarlo y acompañarlo en un camino lleno de sacrificios, desafíos físicos y conflictos personales.

Mientras intenta abrirse paso en una disciplina dominada por grandes nombres, Adonis también enfrenta la presión de cargar con un apellido histórico y la necesidad de construir su propia identidad. El resultado es una historia inspiradora que combina el espíritu clásico de Rocky con una mirada renovada sobre el boxeo y las segundas oportunidades.

La película fue ampliamente elogiada por la crítica y le valió a Sylvester Stallone una nominación al Premio Oscar como Mejor Actor de Reparto por su regreso al papel de Rocky Balboa.

Rocky y Creed llegaron a Netflix: todas las películas disponibles

Los fanáticos del boxeo y del cine deportivo ahora pueden disfrutar en Netflix de las nueve películas que integran el universo Rocky y Creed.

Saga Rocky

Rocky (1976): un humilde boxeador de Filadelfia recibe la oportunidad de su vida al enfrentar al campeón mundial Apollo Creed.

un humilde boxeador de Filadelfia recibe la oportunidad de su vida al enfrentar al campeón mundial Apollo Creed. Rocky II (1979): tras su histórica pelea, Rocky debe decidir entre retirarse o aceptar una revancha que podría cambiar su destino.

tras su histórica pelea, Rocky debe decidir entre retirarse o aceptar una revancha que podría cambiar su destino. Rocky III (1982): el campeón enfrenta nuevos desafíos dentro y fuera del ring mientras busca recuperar la confianza perdida.

el campeón enfrenta nuevos desafíos dentro y fuera del ring mientras busca recuperar la confianza perdida. Rocky IV (1985): Rocky se mide ante el temible Ivan Drago en uno de los enfrentamientos más recordados de la franquicia.

Rocky se mide ante el temible Ivan Drago en uno de los enfrentamientos más recordados de la franquicia. Rocky V (1990): lejos de los títulos, Balboa intenta reconstruir su vida mientras forma a un joven talento.

lejos de los títulos, Balboa intenta reconstruir su vida mientras forma a un joven talento. Rocky Balboa (2006): décadas después de alcanzar la gloria, Rocky regresa inesperadamente al cuadrilátero para demostrar que aún tiene algo que ofrecer.

Saga Creed

Creed: Corazón de campeón (2015): el inicio de la historia de Adonis Creed y su entrenamiento junto a Rocky Balboa.

el inicio de la historia de Adonis Creed y su entrenamiento junto a Rocky Balboa. Creed II (2018): Adonis debe enfrentar a Viktor Drago, hijo del hombre responsable de la muerte de su padre.

Adonis debe enfrentar a Viktor Drago, hijo del hombre responsable de la muerte de su padre. Creed III (2023): ya convertido en una estrella del boxeo, Adonis se enfrenta a un rival ligado a su pasado y a viejas heridas que nunca terminaron de sanar.

Creed - Película - Rocky (2) Además de Creed, Netflix sumó recientemente la saga completa de Rocky. Foto: Netflix

Reparto de la película

Michael B. Jordan: Adonis Creed / Donnie Johnson

Adonis Creed / Donnie Johnson Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Rocky Balboa Tessa Thompson: Bianca

Bianca Phylicia Rashd: Mary Anne Creed

Mary Anne Creed Tony Bellew: Ricky Conlan

Ricky Conlan Graham McTavish: Tommy Holiday

Tommy Holiday Andre Ward: Danny "Stuntman" Wheeler

Danny "Stuntman" Wheeler Wood Harris: Tony "Little Duke" Evers

Más de Michael B. Jordan: sus series y películas

Películas:

1. Black Panther (2018)

Tras años de aislamiento, la nación africana de Wakanda se ve envuelta en una disputa por el trono que pone en riesgo su estabilidad. Mientras el nuevo rey intenta proteger el legado de su pueblo, surgen viejos conflictos relacionados con la identidad, la justicia y el impacto de las decisiones tomadas por generaciones anteriores. Más que una película de superhéroes, es una historia sobre poder, herencia y pertenencia.

2. Tom Clancy: Sin remordimientos (2021)

Un miembro de las fuerzas especiales de la Marina estadounidense emprende una peligrosa búsqueda de venganza después de que su esposa sea asesinada en un ataque que parece formar parte de una conspiración mucho más grande. A medida que avanza la investigación, descubre una red de intereses políticos y militares que amenaza con desencadenar un conflicto internacional.

3. Buscando justicia (2019)

Basada en hechos reales, la película sigue a un joven abogado que dedica su carrera a defender a personas condenadas injustamente. Su caso más importante involucra a un hombre sentenciado a muerte pese a las numerosas irregularidades en el proceso judicial. El relato aborda temas como el racismo, las desigualdades del sistema legal y la lucha por los derechos civiles.

Series:

1. The Wire (2002-2008)

Considerada una de las mejores series de todos los tiempos, explora el crimen, la corrupción y las desigualdades sociales en la ciudad de Baltimore. Cada temporada se centra en diferentes instituciones, desde la policía y el narcotráfico hasta la educación y los medios de comunicación, construyendo un retrato profundo y realista de la vida urbana en Estados Unidos.

2. Friday Night Lights (2006-2011)

Ambientada en una pequeña ciudad de Texas, la serie sigue a un equipo de fútbol americano de secundaria cuya suerte deportiva influye en toda la comunidad. Más allá de los partidos, la historia se enfoca en las relaciones familiares, las presiones sociales, los sueños de los jóvenes y los desafíos de crecer en un entorno donde el deporte lo es todo.

3. Gen:Lock (2019-2021)

En un futuro marcado por una devastadora guerra tecnológica, un grupo de jóvenes pilotos participa en un programa experimental que les permite controlar avanzados robots de combate mediante conexiones neuronales. La serie combina acción, ciencia ficción y dilemas éticos sobre la tecnología, la identidad y el sacrificio personal.

Tráiler de "Creed"