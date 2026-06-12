El aterrador caso real que estremece a Netflix: fingió un embarazo y terminó en una tragedia

Netflix amplía su catálogo de documentales sobre crímenes reales con el estreno de " Instinto maternal ", una producción que reconstruye uno de los casos policiales más perturbadores de los últimos años en Estados Unidos . La película revela una trama de obsesiones y violencia extrema que tuvo como protagonista a una mujer capaz de sostener un engaño durante meses.

Dirigido por Jessica Dimmock , la producción llegó a la plataforma el 12 de junio y en menos de 100 minutos reconstruye cada detalle de un caso que parece sacado de una película de terror, pero que ocurrió en la vida real .

El documental revela los detalles de un caso criminal de terror.

La historia sigue a Taylor Parker , una joven que construyó ante familiares y su pareja una imagen de vida perfecta . Tras iniciar una relación sentimental con Wade Griffin, aseguró estar embarazada y comenzó a compartir públicamente cada etapa de la supuesta gestación .

Durante meses, nadie sospechó que detrás de aquella imagen se escondía una compleja red de engaños . Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del parto , comenzaron a surgir dudas sobre la veracidad de su embarazo . Lo que parecía una simple sospecha terminó destapando una verdad tan inesperada como aterradora.

El documental muestra cómo las mentiras fueron creciendo hasta desembocar en un desenlace devastador, cuyas consecuencias marcaron para siempre a todos los involucrados.

Los detalles reales del caso: qué pasó con los involucrados

El caso ocurrió en Texas durante octubre de 2020. Según la investigación judicial, Taylor Parker hizo creer durante meses a su entorno que esperaba un hijo. Para sostener la mentira, publicó fotografías en redes sociales, simuló controles médicos e incluso utilizó una prótesis abdominal para aparentar un embarazo avanzado.

La realidad era completamente diferente. Parker había sido sometida anteriormente a una histerectomía, intervención que le impedía quedar embarazada.

El 9 de octubre de 2020, la mujer se dirigió a la vivienda de Reagan Simmons-Hancock, una joven de 21 años que cursaba los últimos meses de gestación. Allí se produjo un violento ataque que terminó con la muerte de la víctima.

De acuerdo con los registros del juicio, Parker asesinó a la joven y luego intentó apropiarse de la bebé que llevaba en su vientre. Tras abandonar la escena, fue interceptada por la policía mientras conducía por una carretera de Texas con la recién nacida en su vehículo.

Instinto maternal - Netflix - Documental (3) Un descenlace impactante: "Instinto maternal" dura menos de 100 minutos. Foto: Captura

Cuando fue detenida, aseguró a los agentes que acababa de dar a luz. Sin embargo, las inconsistencias de su relato despertaron rápidamente las sospechas de los investigadores y permitieron reconstruir lo sucedido.

La bebé fue trasladada de urgencia a un hospital, pero no logró sobrevivir.

Durante el proceso judicial también se conoció que, en las semanas previas al crimen, Parker había realizado búsquedas relacionadas con embarazadas, partos y cesáreas, además de frecuentar lugares donde podía encontrar mujeres en avanzado estado de gestación.

Tras varias semanas de juicio, la Justicia de Texas la declaró culpable y la condenó a la pena de muerte.

Tráiler de "Instinto maternal"