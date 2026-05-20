“Lo dejamos acá”, la nueva película de Ricardo Darín: trailer y fecha de estreno confirmada

El gigante del streaming presentó el primer avance oficial de “Lo dejamos acá”, el esperado thriller psicológico protagonizado por Ricardo Darín y Diego Peretti . El tráiler generó una enorme repercusión entre los fanáticos del cine nacional tras confirmarse el estreno para el mes de septiembre. El proyecto se mete de lleno en el universo del psicoanálisis.

La cinta marcará el reencuentro en pantalla de dos de los actores más taquilleros y respetados de la industria cinematográfica argentina, sumando además a Diego Peretti en el rol coprotagónico. El largometraje está dirigido por Hernán Goldfrid y cuenta con un libreto sumamente tenso desarrollado por el guionista Emanuel Diez . La propuesta forma parte del sello Hecho en Argentina, una iniciativa de la empresa para exportar historias locales.

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La trama sigue de cerca a un prestigioso psicoanalista que se encuentra atravesando por una severa crisis existencial y profesional que lo empuja a dudar de sus metodologías tradicionales . En medio de ese desmoronamiento clínico, el terapeuta decide implementar una serie de prácticas bastante peligrosas y poco convencionales con sus pacientes dentro del consultorio. Las acciones se transforman rápidamente en una obsesión que amenaza con destruir su propia estabilidad.

¿De qué se trata el conflicto principal de la película “Lo dejamos acá?

El punto de quiebre de la historia se desata formalmente con la llegada de un nuevo e intrigante paciente a la consulta del protagonista. El personaje de Peretti encarna a un escritor sumergido en un bloqueo creativo absoluto y un marcado agotamiento emocional que lo paraliza. A partir de ese primer encuentro médico, se desata una convivencia sumamente incómoda y peligrosa para ambas partes.

La producción de la plataforma Netflix explora las fronteras éticas del psicoanálisis, analizando la manipulación psicológica y los lazos de dependencia extrema que pueden gestarse en terapia. El avance oficial expone una propuesta estética muy oscura, caracterizada por silencios incómodos y composiciones visuales cargadas de un suspenso constante. La tensión dramática se aleja por completo de los registros humorísticos habituales de la dupla.

La realización técnica del film corre por cuenta de la empresa Kenya Films, la prestigiosa firma audiovisual de la familia del propio protagonista, liderada junto a su hijo el Chino Darín y Federico Posternak. Los inversionistas apuntan a conquistar no sólo el mercado de América Latina, sino también captar la atención de las audiencias europeas. La preventa de los derechos ya comenzó a posicionar el título en los principales portales.

Lo dejamos acá, Ricardo Darín y Diego Peretti (1) Gran expectativa por el estreno de "Lo dejamos acá", la última película de Ricardo Darín y Diego Peretti.

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Aunque inicialmente se había anunciado de manera genérica para el segundo semestre de este año 2026, las cuentas oficiales ratificaron que el desembarco en la grilla se concretará en septiembre. Los usuarios de Netflix expresaron su ansiedad en las redes sociales convirtiendo el título en tendencia en pocas horas.

El público destaca que la llegada de esta propuesta representa una excelente oportunidad para volver a disfrutar de relatos de suspenso con sello netamente nacional. Las mediciones previas estiman que la película se ubicará de forma inmediata en el podio de las producciones más vistas del territorio rioplatense. Las próximas semanas traerán nuevos afiches promocionales y entrevistas exclusivas con el elenco de actores.