¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix

A fines de abril de 2025 , ' El Eternauta ' llegó a Netflix con una historia de ciencia ficción que no decepcionó a los millones de usuarios que la posicionaron entre las series más vistas a nivel internacional . Ante ese éxito, la segunda temporada quedó prácticamente asegurada , algo que Ricardo Darín y parte de la producción revelaron mientras trabajan en ideas y guiones iniciales, aunque el estreno todavía demandará una larga espera .

La primera temporada dejó una puerta abierta. La adaptación televisiva de la historieta de 1957 , creada por Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López , combinó ciencia ficción, política y épica colectiva , y apenas comenzó a explorar el vasto universo narrativo del cómic original .

La recepción masiva y el alcance internacional confirmaron que había material, y público, para continuar la historia en pantalla, además de abrir el debate sobre qué fragmentos del cómic podrían recuperarse , ampliarse o reinterpretarse en una nueva etapa.

Las últimas novedades sobre la serie llegan de la mano de Ricardo Darín , quien interpreta a Juan Salvo y habló en reiteradas entrevistas durante el último año. En Otro día perdido , el programa de Mario Pergolini , destacó el impacto de la producción: “Era una cosa gorda, algo grande… el nivel de producción y tecnológico era impresionante”, señaló, y reconoció que nadie imaginaba el alcance que tendría el proyecto .

Sobre la continuidad, Darín fue aún más claro al confirmar que su agenda estará “muy cubierta por El Eternauta ” durante 2026 y 2027, y aseguró que “todavía tenemos la segunda parte por delante ”, aunque aclaró que los tiempos pueden modificarse porque no dependen únicamente de él. En otra entrevista con Forbes, el actor adelantó que la intención del equipo es “ apuntar más alto ” en esta nueva etapa.

El eternauta - Netflix (1) Tras los cascarudos, la próxima amenaza serán Los manos. Foto: web

Desde la producción también ratificaron la continuidad cuando Netflix oficializó la segunda temporada. El proyecto se encuentra actualmente en una fase temprana de desarrollo. Según trascendió, ya existen esquemas generales y una versión preliminar del primer episodio, que Darín pudo leer, aunque el guion aún no está cerrado ni completamente dialogado.

Teniendo en cuenta que la primera temporada se filmó entre mayo y diciembre de 2023 y se estrenó en abril de 2024, las proyecciones internas ubican un posible estreno recién en 2027. El calendario estará condicionado por el fuerte componente técnico y de efectos visuales, la complejidad del guion, la logística de rodaje (fechas, locaciones y coordinación de un elenco amplio) y la presión por cumplir con las altas expectativas del público y de la propia plataforma.

¿Qué podría mostrar la temporada 2?

Según los adelantos de Darín y las pistas que dejó la primera entrega, se espera un crecimiento en la escala dramática y un avance hacia territorios más oscuros y complejos del relato. La nueva temporada podría profundizar la catástrofe social, los conflictos entre facciones humanas, la aparición de nuevas amenazas alienígenas y la exploración de pasajes del cómic que la primera parte solo insinuó.

Embed - El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix

El primer capítulo, de acuerdo con lo que adelantó el actor, tendrá un impacto dramático mayor y apostará por escenas de fuerte carga emocional y visual, marcando desde el inicio el tono de esta esperada continuación.