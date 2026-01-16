16 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Streaming

¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix

Con Ricardo Darín nuevamente al frente, la serie argentina que fue un fenómeno en Netflix ya trabaja en los elementos centrales que ampliarán la invasión alienígena sobre Buenos Aires.

¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix

¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

A fines de abril de 2025, 'El Eternauta' llegó a Netflix con una historia de ciencia ficción que no decepcionó a los millones de usuarios que la posicionaron entre las series más vistas a nivel internacional. Ante ese éxito, la segunda temporada quedó prácticamente asegurada, algo que Ricardo Darín y parte de la producción revelaron mientras trabajan en ideas y guiones iniciales, aunque el estreno todavía demandará una larga espera.

¿Qué sucedió con El Eternauta en Netflix?: los últimos detalles detrás de la producción

La primera temporada dejó una puerta abierta. La adaptación televisiva de la historieta de 1957, creada por Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, combinó ciencia ficción, política y épica colectiva, y apenas comenzó a explorar el vasto universo narrativo del cómic original.

Lee además
El Encargado, temporada 4: anunció su llegada a Disney+ y reveló los primeros adelantos video
Streaming

"El Encargado", temporada 4: anunció su llegada a Disney+ y reveló los primeros adelantos
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de enero video
Streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de enero

Las últimas novedades sobre la serie llegan de la mano de Ricardo Darín, quien interpreta a Juan Salvo y habló en reiteradas entrevistas durante el último año. En Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, destacó el impacto de la producción: “Era una cosa gorda, algo grande… el nivel de producción y tecnológico era impresionante”, señaló, y reconoció que nadie imaginaba el alcance que tendría el proyecto.

Sobre la continuidad, Darín fue aún más claro al confirmar que su agenda estará “muy cubierta por El Eternauta durante 2026 y 2027, y aseguró que “todavía tenemos la segunda parte por delante ”, aunque aclaró que los tiempos pueden modificarse porque no dependen únicamente de él. En otra entrevista con Forbes, el actor adelantó que la intención del equipo es “ apuntar más altoen esta nueva etapa.

El eternauta - Netflix (1)
Tras los cascarudos, la próxima amenaza serán Los manos.

Tras los cascarudos, la próxima amenaza serán Los manos.

Desde la producción también ratificaron la continuidad cuando Netflix oficializó la segunda temporada. El proyecto se encuentra actualmente en una fase temprana de desarrollo. Según trascendió, ya existen esquemas generales y una versión preliminar del primer episodio, que Darín pudo leer, aunque el guion aún no está cerrado ni completamente dialogado.

Teniendo en cuenta que la primera temporada se filmó entre mayo y diciembre de 2023 y se estrenó en abril de 2024, las proyecciones internas ubican un posible estreno recién en 2027. El calendario estará condicionado por el fuerte componente técnico y de efectos visuales, la complejidad del guion, la logística de rodaje (fechas, locaciones y coordinación de un elenco amplio) y la presión por cumplir con las altas expectativas del público y de la propia plataforma.

¿Qué podría mostrar la temporada 2?

Según los adelantos de Darín y las pistas que dejó la primera entrega, se espera un crecimiento en la escala dramática y un avance hacia territorios más oscuros y complejos del relato. La nueva temporada podría profundizar la catástrofe social, los conflictos entre facciones humanas, la aparición de nuevas amenazas alienígenas y la exploración de pasajes del cómic que la primera parte solo insinuó.

Embed - El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix

El primer capítulo, de acuerdo con lo que adelantó el actor, tendrá un impacto dramático mayor y apostará por escenas de fuerte carga emocional y visual, marcando desde el inicio el tono de esta esperada continuación.

Temas
Seguí leyendo

La Virgen de la Tosquera: el terror sobrenatural filmado en Mendoza que llega a los cines

Netflix va por todo con una serie de tres episodios: ¿Agatha Christie tendrá más temporadas?

El creador de 'El juego del calamar' vuelve a Netflix con una nueva serie: lo que se sabe

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 15 de enero

Cinco películas para ver en Netflix si te gustó "Gente que conocemos en vacaciones"

¡Sorpresa en Netflix!: 'Adolescencia' tendrá segunda temporada

Dime más mentiras' vuelve a Disney+: una tercera temporada más oscura y adictiva

Confirmado: cuándo llega "Homo Argentum" a Disney+ tras su éxito arrasador en los cines

LO QUE SE LEE AHORA
El Encargado, temporada 4: anunció su llegada a Disney+ y reveló los primeros adelantos video
Streaming

"El Encargado", temporada 4: anunció su llegada a Disney+ y reveló los primeros adelantos

Las Más Leídas

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

De qué murió Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país video
Luto en la música

De qué murió la cantante Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido
¿Lo sabías?

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan
Para tener en cuenta

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan

Sofia Sáez hermana del joven de San Rafael solicita colaboración a la comunidad.
Pedido de ayuda

Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana