Confirmado: cuándo llega "Homo Argentum" a Disney+ tras su éxito arrasador en los cines

La espera terminó. Te contamos la fecha exacta en la que la película récord de Guillermo Francella desembarca finalmente en el catálogo de Disney+.

La dupla de directores Mariano Cohn y Gastón Duprat volvió a dar en la tecla de la identidad nacional. Homo Argentum no es solo una película más; es una radiografía satírica y mordaz de nuestra sociedad estructurada en un formato poco convencional que cautivó al público masivo. La propuesta, inspirada en los clásicos de la comedia italiana, le permite al protagonista desplegar un abanico actoral que pocas veces antes pudo demostrar.

Originalmente se esperaba su lanzamiento digital para finales de 2025, pero el "boca en boca" hizo que las salas siguieran llenas, obligando a retrasar su salida del circuito comercial. Ahora sí, agendá: la película estará disponible para todos los suscriptores a partir del viernes 16 de enero de 2026.

El desafío actoral de Guillermo Francella

Lo que hace única a esta producción es su estructura narrativa. No se trata de una historia lineal, sino de una antología de 16 relatos independientes (o "vignettes") que van desde el humor absurdo hasta el drama incómodo. En cada uno de ellos, Guillermo Francella interpreta a un personaje diferente, transformándose física y emocionalmente para encarnar distintos arquetipos del "ser argentino".

Homo Argentum - Película
Mariano Cohn, Gastón Duprat y Guillermo Francella

Mariano Cohn, Gastón Duprat y Guillermo Francella

Además de la estrella principal, el elenco que lo acompaña es un verdadero "dream team" que incluye figuras de todos los ámbitos, desde actores consagrados hasta sorpresas de la música urbana:

  • Andrea Frigerio y Martín Seefeld: Aportan la cuota de experiencia en los segmentos más dramáticos.
  • Migue Granados: El humorista se suma con su estilo descontracturado.
  • Milo J: La joven estrella de la música hace su debut actoral sorprendiendo a la crítica.
  • Dalma Maradona y Gastón Soffritti: Completan un reparto coral que funciona como un reloj suizo.

Con su llegada al streaming, se abre una nueva oportunidad para quienes no fueron al cine. A partir de este viernes, el público podrá sacar sus propias conclusiones sobre esta sátira nacional que generó tanto debate en la taquilla.

