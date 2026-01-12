Video: un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó un muerto y más de 30 heridos

Una ola gigante generó momentos de pánico y destrozos este lunes por la tarde en la Costa Atlántica bonaerense , con epicentro en Santa Clara del Mar , donde un hombre murió tras golpearse contra las rocas y al menos 35 personas resultaron heridas .

El hecho fue confirmado por Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires , que precisó que la víctima fatal sufrió un impacto violento contra las piedras luego de ser arrastrada por el agua. Además, se informó que otra persona sufrió un infarto y permanece internada, mientras que el resto de los heridos presentó lesiones leves .

Según relataron testigos y personal que trabajó en la zona, el fenómeno ocurrió alrededor de las 16.15 , cuando el mar se retiró de manera repentina durante algunos minutos y luego regresó con una ola de gran altura , que avanzó con fuerza sobre la costa.

La irrupción del agua arrasó con sombrillas, reposeras y personas que se encontraban en la orilla , sorprendiendo a turistas y residentes. Los guardavidas debieron intervenir de urgencia para rescatar a quienes fueron arrastrados por el oleaje, en un contexto de alta concurrencia por las temperaturas elevadas .

Especialistas explicaron que se trató de un “meteotsunami”, un evento asociado a cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, que provoca un aumento repentino del nivel del mar, sin necesidad de un sismo.

Desde Defensa Civil indicaron que fue un evento imprevisible y buscaron llevar tranquilidad al señalar que no implica necesariamente una repetición inmediata. Sin embargo, algunos expertos advirtieron que este tipo de fenómenos puede volver a ocurrir, aunque generalmente con menor intensidad.

La ola gigante impactó en Mar del Plata

El episodio no se limitó a Santa Clara del Mar. Playas de Mar del Plata también se vieron afectadas por un fuerte oleaje, con un retiro pronunciado del mar seguido por una crecida abrupta, que tomó por sorpresa a quienes se encontraban en la costa.

Guardavidas de esa ciudad describieron la situación como inusual para la región, especialmente por haberse producido sin una sudestada previa, y señalaron que debieron retirar en reiteradas ocasiones a la gente del agua, ya que muchos intentaban volver al mar por el calor.

Tras el episodio, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las indicaciones de los guardavidas y mantenerse atentos ante cambios bruscos en el comportamiento del mar, especialmente en jornadas de alta afluencia turística.

Fuente: con información de TN