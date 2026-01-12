Según el SMN, dos localidades de Mendoza, entre las más calurosas del país.

La semana comenzó con un escenario de calor persistente en gran parte del territorio nacional. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a primera hora de este lunes, el fenómeno de "mínimas elevadas" afectó a diversas provincias, marcando un inicio de jornada agobiante.
El ranking del calor matutino
La ciudad de Catamarca lideró el registro nacional con unos impactantes 25 °, seguida de cerca por Santa Rosa (La Pampa) con 24°.8. Sin embargo, la región de Cuyo tuvo un protagonismo central en el informe meteorológico.
Un dato a tener en cuenta es que cuando las temperaturas mínimas no descienden de los 20 °, el cuerpo humano tiene mayores dificultades para recuperarse del calor del día anterior, lo que aumenta el riesgo de estrés térmico.
Las ciudades más calurosas:
A continuación, el detalle de las localidades que superaron la barrera de los 20 °C esta mañana:
Catamarca: 25°.
Santa Rosa (La Pampa):24°.8
Buenos Aires (CABA): 22°.6
Pehuajó: 22°.5
General Pico: 22°.2
Ezeiza: 21°.6
Mendoza (Capital): 21°.3
Bahía Blanca: 21°.2
La Rioja: 21°.2
San Martín (Mendoza): 21°.0
Morón: 20°.9
Aeroparque: 20°.8
Rivadavia: 20°.8
12 ENE I Esta mañana, varias ciudades del país registraron Tmín > a 20 °C:
