Según el SMN, dos localidades de Mendoza, entre las más calurosas del país.

La semana comenzó con un escenario de calor persistente en gran parte del territorio nacional. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a primera hora de este lunes, el fenómeno de "mínimas elevadas" afectó a diversas provincias, marcando un inicio de jornada agobiante.

La ciudad de Catamarca lideró el registro nacional con unos impactantes 25 ° , seguida de cerca por Santa Rosa (La Pampa) con 24°.8 . Sin embargo, la región de Cuyo tuvo un protagonismo central en el informe meteorológico.

Según el SMN, dos localidades de Mendoza, con temperaturas mínimas sofocantes.

Emergencia ambiental Incendios en Chubut: avances en el combate, pero sin margen para relajarse

Indignación Rutas destruidas y silencio oficial: el deterioro extremo de la Ruta 151 en La Pampa

Mendoza se consolidó como uno de los núcleos de calor más importantes, registrando una mínima de 21°.3 en la capital, mientras que la localidad de San Martín no se quedó atrás con 21 ° . Estos valores colocan a la provincia de Mendoza por encima de importantes centros urbanos y reflejan la intensidad de la masa de aire cálido que se encuentra estacionada sobre la región .

Un dato a tener en cuenta es que cuando las temperaturas mínimas no descienden de los 20 °, el cuerpo humano tiene mayores dificultades para recuperarse del calor del día anterior, lo que aumenta el riesgo de estrés térmico.

Las ciudades más calurosas:

A continuación, el detalle de las localidades que superaron la barrera de los 20 °C esta mañana:

Catamarca: 25°.

Santa Rosa (La Pampa):24°.8

Buenos Aires (CABA): 22°.6

Pehuajó: 22°.5

General Pico: 22°.2

Ezeiza: 21°.6

Mendoza (Capital): 21°.3

Bahía Blanca: 21°.2

La Rioja: 21°.2

San Martín (Mendoza): 21°.0

Morón: 20°.9

Aeroparque: 20°.8

Rivadavia: 20°.8

Embed 12 ENE I Esta mañana, varias ciudades del país registraron Tmín > a 20 °C:



Catamarca 25

Santa Rosa 24.8

Buenos Aires 22.6

Pehuajó 22.5

Gral Pico 22.2

Ezeiza 21.6

Mendoza 21.3

Bahía Blanca 21.2

La Rioja 21.2

San Martín (MZA) 21

Morón 20.9

Aeroparque 20.8

Rivadavia 20.8 pic.twitter.com/7z8OrdIPzS — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 12, 2026

Alerta amarilla y recomendaciones

Debido a la persistencia de estas marcas térmicas, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas en varios sectores del país, incluyendo Mendoza.

Se espera que las máximas para hoy superen los 34 ° en el Gran Mendoza, con probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche que podrían traer un alivio momentáneo.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan: