12 de enero de 2026
Sitio Andino
Tiempo

Según el SMN, dos localidades de Mendoza, entre las más calurosas del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó que varios puntos de la Argentina registraron un calor sofocante, con temperaturas mínimas por encima de los 20°.

 Por Natalia Mantineo

La semana comenzó con un escenario de calor persistente en gran parte del territorio nacional. Según el reporte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a primera hora de este lunes, el fenómeno de "mínimas elevadas" afectó a diversas provincias, marcando un inicio de jornada agobiante.

El ranking del calor matutino

La ciudad de Catamarca lideró el registro nacional con unos impactantes 25 °, seguida de cerca por Santa Rosa (La Pampa) con 24°.8. Sin embargo, la región de Cuyo tuvo un protagonismo central en el informe meteorológico.

Un dato a tener en cuenta es que cuando las temperaturas mínimas no descienden de los 20 °, el cuerpo humano tiene mayores dificultades para recuperarse del calor del día anterior, lo que aumenta el riesgo de estrés térmico.

Las ciudades más calurosas:

A continuación, el detalle de las localidades que superaron la barrera de los 20 °C esta mañana:

  • Catamarca: 25°.
  • Santa Rosa (La Pampa):24°.8
  • Buenos Aires (CABA): 22°.6
  • Pehuajó: 22°.5
  • General Pico: 22°.2
  • Ezeiza: 21°.6
  • Mendoza (Capital): 21°.3
  • Bahía Blanca: 21°.2
  • La Rioja: 21°.2
  • San Martín (Mendoza): 21°.0
  • Morón: 20°.9
  • Aeroparque: 20°.8
  • Rivadavia: 20°.8
Alerta amarilla y recomendaciones

Debido a la persistencia de estas marcas térmicas, el SMN mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas en varios sectores del país, incluyendo Mendoza.

Se espera que las máximas para hoy superen los 34 ° en el Gran Mendoza, con probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche que podrían traer un alivio momentáneo.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias recomiendan:

  • Hidratarse constantemente con agua, incluso sin sentir sed.

  • Evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00.

  • Consumir alimentos ligeros (frutas y verduras) y evitar bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

