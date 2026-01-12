Inicia la tercera campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio para embarazadas

Su impacto no solo es clínico, sino también sanitario y económico, debido a la ocupación de camas hospitalarias y de terapia intensiva

El Ministerio de Salud y Deportes dará inicio este lunes a una nueva campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a personas embarazadas que se encuentren entre las 32 y 36 semanas de gestación . La estrategia busca proteger al niño por nacer frente a una de las principales causas de infecciones respiratorias graves durante los primeros meses de vida.

El VSR es el principal agente responsable de la bronquiolitis , una enfermedad que afecta especialmente a bebés menores de seis meses y que cada año genera una alta demanda de atención en consultorios, guardias, servicios de emergencia y unidades de internación pediátrica. Su impacto no solo es clínico, sino también sanitario y económico , debido a la ocupación de camas hospitalarias y de terapia intensiva, y a los costos directos e indirectos que enfrentan las familias.

Según explicó Iris Aguilar desde el área de Salud, esta será la tercera campaña consecutiva de vacunación contra el VSR. Sin embargo, aclaró que no se trata de una inmunización permanente durante todo el año, ya que el virus presenta una circulación estacional.

" El virus sincicial respiratorio aparece en determinadas épocas . Por eso la campaña comienza el 12 de enero y se extiende hasta el 31 de agosto", detalló en diálogo con Aconcagua Radio , al tiempo que remarcó que la ventana puede variar levemente según el comportamiento del virus cada temporada.

Vacunación materna: cómo funciona la protección para el bebé

La vacuna, incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en Argentina desde 2024, se aplica en una única dosis por embarazo y en un período específico de la gestación. "Entre las semanas 32 y 36 inclusive es cuando se ha demostrado que la vacuna es segura y eficaz, y cuando se optimiza la transferencia de anticuerpos al bebé a través de la placenta", explicó.

De esta manera, el recién nacido queda protegido desde el nacimiento y durante los primeros seis meses de vida, la etapa de mayor riesgo de complicaciones.

mujer embarazada, embarazo.jpg Argentina fue el primer país en incorporarla al calendario oficial hace tres años

Desde el Ministerio destacaron que el impacto de esta estrategia es significativo. A nivel nacional, en las dos campañas anteriores se logró reducir hasta un 70% las internaciones por bronquiolitis en menores de seis meses. "La idea no es solo que no se enfermen, sino que si cursan una bronquiolitis sea leve, sin necesidad de internación ni asistencia respiratoria mecánica”, señalo Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza.

La vacuna contra el VSR es relativamente reciente. Argentina fue el primer país en incorporarla al calendario oficial hace tres años y, a partir de esa experiencia, numerosos países de América y Europa adoptaron la misma estrategia. "Era una vacuna muy esperada, porque el virus sincicial es un problema serio en los más pequeños. Que venga a dar protección es una muy buena noticia", indicaron.

En cuanto a la adhesión, en las campañas anteriores se alcanzaron coberturas cercanas al 70% de las personas gestantes, un porcentaje considerado alto para una vacuna nueva. Esa respuesta se reflejó, además, en una menor saturación del sistema de salud por infecciones respiratorias, con un predominio de internaciones por gripe y no por VSR durante la última temporada.

Quiénes deben vacunarse y en qué momento del embarazo

En ese sentido, es importante señalar la importancia de la vacunación antigripal durante el embarazo, que sigue la misma lógica de protección materna y neonatal. "La gripe no es una enfermedad leve y las embarazadas son un grupo de riesgo. Vacunarse protege a la mujer y también al bebé durante sus primeros meses", remarcó Iris Aguilar.

vacunación embarazada 2 La vacunación contra el VSR es gratuita y no requiere orden médica

La vacunación contra el VSR es gratuita y no requiere orden médica. Está disponible en el Vacunatorio Central, centros de salud, hospitales públicos y el hospital universitario. Las dosis ya comenzaron a distribuirse en toda la red sanitaria.

Desde el Ministerio recomendaron a las personas gestantes que alcancen las 32 semanas a partir del inicio de la campaña que no demoren la aplicación, para llegar al momento del parto con una adecuada cantidad de anticuerpos y garantizar la protección del recién nacido durante la temporada de mayor circulación del virus.