11 de enero de 2026
Sitio Andino
Salud

Alerta: Mendoza lanza una campaña de vacunación que las embarazadas no pueden ignorar

La vacunación previene casos graves de bronquiolitis en recién nacidos. La dosis es gratuita, obligatoria y estará disponible en centros de salud públicos.

Mendoza da inicio a una campaña de vacunación clave para las embarazadas. Imagen generada con IA

Mendoza da inicio a una campaña de vacunación clave para las embarazadas. Imagen generada con IA

 Por Natalia Mantineo

El Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza anunció que, desde el lunes 12 de enero, se pondrá en marcha la estrategia nacional de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). La campaña está dirigida a personas embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36, con el fin de otorgar inmunidad a los lactantes durante sus primeros meses de vida.

La vacuna, que forma parte del Calendario Nacional de Vacunación desde 2024, se aplicará de forma gratuita y sin necesidad de presentar orden médica. Las interesadas podrán acudir al Vacunatorio Central, así como a los vacunatorios de hospitales públicos y centros de salud de toda la jurisdicción.

vacunación embarazada 2
La vacunación forma parte del Calendario Nacional y las dosis son gratuitas. Imagen generada con IA

La vacunación forma parte del Calendario Nacional y las dosis son gratuitas. Imagen generada con IA

Vacunación para embarazadas: un escudo para los recién nacidos

El VSR es el principal agente causante de la bronquiolitis y la neumonía en menores de seis meses. Dado que los bebés recién nacidos no pueden ser vacunados directamente contra este virus, la estrategia de salud pública se centra en la inmunización materna.

Al recibir la dosis entre las semanas 32 y 36 de gestación, la madre genera anticuerpos que se transfieren al feto a través de la placenta. De esta manera, el niño nace con una protección crítica que se extiende durante el primer semestre de vida, el período de mayor vulnerabilidad ante complicaciones respiratorias.

recién nacido bronquiolitis
El VSR es el principal causante de la bronquiolitis y la neumonía en menores de seis meses. Imagen creada con IA

El VSR es el principal causante de la bronquiolitis y la neumonía en menores de seis meses. Imagen creada con IA

Impacto en el sistema sanitario

Desde la cartera de Salud destacaron que esta medida no solo salva vidas, sino que también busca descomprimir el sistema sanitario. Históricamente, el VSR genera una elevada demanda en guardias y servicios de emergencia, provocando una alta ocupación de camas en terapia intensiva pediátrica durante los meses de mayor circulación viral.

"La implementación de esta vacuna es una herramienta clave para reducir la morbimortalidad infantil y aliviar los costos sanitarios y económicos que las infecciones respiratorias representan para las familias y el Estado", señalaron fuentes oficiales.

Datos clave para la vacunación:

  • Fecha de inicio: lunes 12 de enero de 2026.

  • Población objetivo: embarazadas (semana 32 a 36 inclusive).

  • Requisitos: DNI y carnet de vacunación (no requiere orden médica).

  • Lugares: centros de salud, hospitales públicos y Vacunatorio Central.

En un contexto donde las enfermedades respiratorias suelen saturar los hospitales cada invierno, esta estrategia gratuita y accesible representa la herramienta más eficaz para reducir las internaciones y garantizar un comienzo de vida saludable para miles de niños.

