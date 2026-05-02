2 de mayo de 2026
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Higiene hospitalaria: Mendoza exigirá un certificado obligatorio para el personal de limpieza

Tras el lanzamiento del plan provincial de Higiene en hospitales, la referente de Control de Infecciones, Carolina Aguirre, dio detalles de su implementación.

Higiene hospitalaria: Mendoza exigirá un certificado obligatorio para el personal de limpieza. Imagen creada con IA

Higiene hospitalaria: Mendoza exigirá un certificado obligatorio para el personal de limpieza. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

Luego de que el Gobierno de Mendoza oficializara el endurecimiento de los controles de higiene en hospitales, Salud comenzó a delinear la operatividad de una medida que promete transformar la dinámica de los efectores públicos y privados.

Carolina Aguirre, referente del Programa Provincial de Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS), explicó a Sitio Andino que la idoneidad del personal es hoy un factor crítico para frenar la resistencia bacteriana.

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Higiene hospitalaria: la idoneidad del personal es un factor crítico para frenar la resistencia bacteriana.

Higiene hospitalaria: la idoneidad del personal es un factor crítico para frenar la resistencia bacteriana.

Higiene hospitalaria: un requisito indispensable para el empleo

La gran novedad de este plan es que la capacitación dejará de ser una sugerencia para convertirse en un filtro legal. El Ministerio implementará un curso de formación nivelatorio a través de la plataforma Moodle, diseñado específicamente para estandarizar los procesos de desinfección en áreas críticas.

"La presentación del certificado de finalización del curso será requisito obligatorio para trabajar en limpieza en instituciones de salud", sentenció la funcionaria.

En este sentido, Aguirre fue tajante sobre el futuro de quienes no cumplan con la norma: "Aquellos trabajadores que no los presenten a su debido tiempo no podrán trabajar realizando limpieza en las instituciones".

higiene hospital
La capacitación del personal dejará de ser una sugerencia para convertirse en un filtro legal.

La capacitación del personal dejará de ser una sugerencia para convertirse en un filtro legal.

El desafío de las empresas tercerizadas

Con un diagnóstico que revela que el 68% de los servicios de limpieza en la provincia son tercerizados, la lupa oficial se posó sobre la supervisión de estos contratos. Aguirre aclaró que no se busca encarecer las prestaciones, sino garantizar que se cumpla lo pactado en los pliegos.

"En los contratos licitatorios ya están contemplados los insumos, capacitaciones y controles, pero detectamos que el cumplimiento no se realiza de forma efectiva en la totalidad de los ítems. La idea es mejorar los procesos para optimizar el resultado y ejercer un control real del proceso", explicó la referente.

limpieza hospitales
El 68% de los servicios de limpieza en la provincia son tercerizados. Imagen creada con IA

El 68% de los servicios de limpieza en la provincia son tercerizados. Imagen creada con IA

Tecnología para auditar: marcas invisibles y luz UV

Respecto a la metodología de auditoría, la provincia pasará de la inspección visual a métodos técnicos objetivos. Si bien el uso de bioluminiscencia (ATP) se evaluará para etapas posteriores por su complejidad, en lo inmediato será obligatorio el uso de marcas invisibles fluorescentes.

Este sistema consiste en aplicar geles que solo se ven bajo luz ultravioleta. Si tras el paso del personal de limpieza la marca persiste, queda demostrado que la desinfección fue deficiente. "Una vez que el plan esté consolidado, se harán estos controles. Cabe recalcar que los insumos para las marcas invisibles son de muy bajo costo", detalló Aguirre.

Transparencia y plazos

Ante la demanda de transparencia, la funcionaria confirmó que los resultados de estos monitoreos no serán confidenciales.

"Una vez que finaliza el plan, se hace un análisis y se publica en la página del Ministerio", concluyó, aunque aclaró que el espíritu de la medida no es punitivo, sino buscar la "mejora continua" para que, a mediados del próximo año, Mendoza logre reducir significativamente su tasa de infecciones hospitalarias.

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