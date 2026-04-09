9 de abril de 2026
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Mendoza endurece los controles de higiene en hospitales para frenar infecciones

La medida surge porque la mayoría de los centros sanitarios carecen de registros de control y de una dependencia formal que supervise las tareas de higiene.

Mendoza endurece los controles de higiene en hospitales para frenar infecciones. Imagen creada con IA

Mendoza endurece los controles de higiene en hospitales para frenar infecciones. Imagen creada con IA

 Por Natalia Mantineo

El Gobierno oficializó este jueves la puesta en marcha de un nuevo plan integral de higiene para todos los hospitales de la provincia de Mendoza. El objetivo central es reducir las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS), que actualmente afectan al 15% de los pacientes internados en países con ingresos medios y bajos.

La normativa, firmada por el ministro Rodolfo Montero, responde a una realidad preocupante: superficies y equipos médicos actúan como reservorios de microorganismos que favorecen la transmisión de enfermedades y la proliferación de bacterias resistentes a los antibióticos.

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Higiene en hospitales: carecen de registros de control y de una dependencia que supervise las tareas.

Higiene en hospitales: carecen de registros de control y de una dependencia que supervise las tareas.

Higiene en hospitales: un sistema con fallas de control

El lanzamiento del plan se sustenta en un relevamiento realizado en 19 instituciones de la provincia (públicas y privadas) entre marzo y agosto. Los resultados mostraron una fragmentación crítica en la gestión:

  • Tercerización sin supervisión: el 68% de la limpieza es tercerizada, pero en el 88% de los casos no existe un "punto focal" o dependencia administrativa que controle formalmente a estas empresas.

  • Falta de protocolos: el 72% de los hospitales no cuenta con normas actualizadas sobre qué insumos o elementos de protección personal (EPP) debe usar el personal de limpieza.

  • Inexistencia de registros: el 89% de los establecimientos no tiene una planificación escrita de sus controles y el 68% directamente no registra las inspecciones que realiza.

Los cuatro pilares del nuevo plan

Para revertir esta situación, el Plan Provincial 2026-2027 establece directrices obligatorias divididas en cuatro ejes:

  • Organización Interdisciplinaria: cada hospital deberá conformar un Comité de Higiene Hospitalaria. Este equipo, integrado por referentes de limpieza, control de infecciones, enfermería y calidad, será el responsable de auditar el servicio.

  • Normatización escalonada: las instituciones deberán redactar Procedimientos Operativos Estándar (POE) para áreas críticas como quirófanos, salas de aislamiento y terapias intensivas, detallando la limpieza diaria y terminal.

  • Capacitación obligatoria: se implementará un curso nivelatorio a través de la plataforma Moodle del Ministerio. Será de carácter obligatorio y con certificación para todo el personal, tanto propio como tercerizado.

  • Monitoreo con tecnología: el plan introduce métodos de evaluación objetivos. Además de las planillas de desempeño (subjetivas), se exigirá el uso de marcas invisibles fluorescentes (que solo se ven con luz UV si la limpieza fue deficiente) y pruebas de bioluminiscencia ATP para detectar material orgánico en superficies.

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El 68% de la limpieza en hospitales y clínicas es tercerizada. Imagen creada con IA

El 68% de la limpieza en hospitales y clínicas es tercerizada. Imagen creada con IA

Plazos y sanciones

La resolución establece que el cumplimiento de estas funciones será ad honorem para el sector público. Sin embargo, para el sector privado, el incumplimiento de la implementación del plan dentro de los plazos dispuestos será motivo de sanciones, según lo estipulado por la Ley Provincial N° 9536.

Con esta medida, Mendoza busca alinear sus estándares con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), bajo la premisa de que hasta un 70% de las infecciones hospitalarias son evitables con programas institucionales rigurosos.

aprobación del Plan Provincial de Higiene Hospitalaria

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