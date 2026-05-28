28 de mayo de 2026
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Día Mundial de la Hamburguesa: por qué se celebra hoy, 28 de mayo

Cada 28 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Mundial de la Hamburguesa: por qué se celebra hoy, 28 de mayo

Día Mundial de la Hamburguesa: por qué se celebra hoy, 28 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa, una efeméride que rinde homenaje a una de las comidas más populares del mundo. Este clásico gastronómico se ha convertido en un infaltable de las cartas de restaurantes y ha logrado trascender clases sociales, culturas y preferencias alimentarias.

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Historia del Día Mundial de la Hamburguesa

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El origen del Día de la Hamburguesa y su popularidad mundial

Si bien existen distintas versiones sobre su origen, una de las más difundidas sostiene que el 28 de mayo de 1900 el inmigrante alemán Louis Lassen sirvió la primera hamburguesa en un restaurante de Connecticut, Estados Unidos. Otras teorías ubican su creación a fines del siglo XIX en el puerto de Nueva York.

Con el paso del tiempo, esta fecha se popularizó a nivel mundial y hoy es aprovechada por numerosos locales gastronómicos para lanzar promociones y descuentos especiales.

Cómo preparar una hamburguesa casera

Ingredientes (para 6 porciones):

  • 500 g de carne molida
  • 4 cucharadas de aceite
  • 1 cebolla chica picada
  • 1 cucharadita de ajo
  • 1 cucharadita de ají
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta blanca
  • 1 cucharada de orégano
  • 2 cucharaditas de mostaza
  • 2 cucharaditas de salsa
  • 1 huevo

Preparación:

  1. En una sartén, calentar la mitad del aceite y rehogar la cebolla junto con el ajo hasta que estén tiernos y transparentes.
  2. En un bol, mezclar la carne con el resto de los ingredientes, incorporando también el sofrito, y unir todo hasta lograr una preparación homogénea.
  3. Dividir la mezcla en seis porciones y dar forma a las hamburguesas del tamaño deseado. Llevar a la heladera durante 30 minutos.
  4. Luego, calentar nuevamente aceite en una sartén y cocinar las hamburguesas a fuego medio hasta que estén doradas por ambos lados y bien cocidas en su interior.
  5. Servir entre panes con los acompañamientos y aderezos a gusto.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 28 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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