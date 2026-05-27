Qué cambia con el proyecto contra la ludopatía y las apuestas online ilegales que impulsa el Gobierno

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca endurecer los controles sobre las apuestas online ilegales y establecer un marco integral para prevenir la ludopatía.

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca endurecer los controles sobre las apuestas online ilegales y establecer un marco integral para prevenir la ludopatía , especialmente entre niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa que fue anunciada días atrás junto a proyectos para regular el lobby, el súper RIGI y la eliminación de la ley de etiquetado frontal; ingresó por el Senado y plantea una combinación de medidas penales, financieras, tecnológicas y sanitarias para enfrentar el crecimiento del juego online en Argentina, un fenómeno que en los últimos años se expandió con fuerza entre jóvenes y menores de edad.

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En los fundamentos del texto, el Ejecutivo advierte sobre el “exponencial incremento del acceso a plataformas de apuestas” y sostiene que el avance de estas prácticas constituye un problema creciente de salud pública.

La ludopatía es una adicción vinculada al juego compulsivo. Se trata de una conducta que lleva a una persona a apostar de manera reiterada, perdiendo el control sobre sus hábitos y generando consecuencias económicas, familiares, sociales y psicológicas.

Aunque históricamente estuvo asociada a casinos o bingos físicos, el fenómeno se trasladó con fuerza al ámbito digital. Las apuestas online permitieron que el acceso al juego sea permanente, inmediato y muchas veces difícil de controlar, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

El Gobierno sostiene que los consumos problemáticos no se limitan a casos extremos o clínicos, sino que incluyen conductas de riesgo que pueden derivar en endeudamiento, aislamiento o problemas de salud mental.

El dato que preocupa: las apuestas crecieron entre menores

Uno de los principales argumentos del proyecto son los datos del Observatorio Argentino de Drogas de Sedronar.

Según ese relevamiento, más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios participó en apuestas con dinero durante el último año, con fuerte predominio de modalidades online.

Ese crecimiento encendió alertas en distintos sectores políticos, educativos y sanitarios, especialmente por la facilidad con la que menores logran acceder a plataformas digitales de apuestas.

Qué propone la nueva ley

El proyecto fija tres grandes objetivos:

combatir las plataformas ilegales de apuestas online;

impedir el acceso de menores;

y consolidar políticas públicas de prevención y tratamiento de la ludopatía.

Para eso, la iniciativa propone nuevas herramientas de control y sanciones más severas.

Penas de prisión para operadores ilegales

Uno de los puntos centrales del proyecto es el endurecimiento del régimen penal.

Quienes exploten plataformas de apuestas online sin autorización podrían recibir penas de entre tres y seis años de prisión.

Además, también podrían ser sancionados quienes faciliten esas actividades mediante:

servicios financieros;

sistemas tecnológicos;

publicidad;

o herramientas de difusión.

En esos casos, las penas previstas van de dos a cuatro años de cárcel.

Influencers, redes sociales y publicidad

Otro de los aspectos más fuertes del proyecto apunta contra la promoción de apuestas ilegales. La iniciativa prohíbe completamente la publicidad de plataformas no autorizadas en:

redes sociales;

medios de comunicación;

vía pública;

y cualquier otro formato de difusión.

La responsabilidad también alcanzará a influencers, agencias, productoras y medios que participen en campañas promocionales.

Para las plataformas legales, en tanto, se fijan restricciones específicas: no podrán dirigir publicidad a menores ni asociar el juego con éxito económico, prestigio social o consumo de alcohol y tabaco.

Qué rol tendrán el Banco Central y Enacom

El proyecto asigna nuevas responsabilidades a distintos organismos del Estado.

El Enacom deberá bloquear contenidos y publicidad vinculada a plataformas ilegales.

El Banco Central, por su parte, tendrá que impedir operaciones financieras relacionadas con sitios de apuestas no autorizados y evitar transferencias desde cuentas pertenecientes a menores de edad.

Además, bancos, billeteras virtuales y proveedores de pago deberán verificar mecanismos efectivos de control de edad para operar con plataformas habilitadas.

Bloqueo de sitios y control sobre criptomonedas

La iniciativa también habilita mecanismos rápidos para dar de baja o bloquear dominios de juego online ilegales mediante la intervención de NIC Argentina.

A eso se suma el control sobre operaciones con activos virtuales y criptomonedas. La Comisión Nacional de Valores y proveedores de servicios vinculados a criptoactivos también deberán monitorear y prevenir transacciones asociadas a plataformas clandestinas.

Prevención, campañas y salud pública

Además de las sanciones, el proyecto incorpora un enfoque preventivo. Sedronar y el Ministerio de Salud tendrán un rol central en campañas de concientización, programas educativos y asistencia para personas con problemas de juego compulsivo.

También se prevé capacitación para agentes públicos y la elaboración de información epidemiológica para seguir la evolución del fenómeno.

Según el Gobierno, el objetivo es construir una respuesta coordinada entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires frente a un problema que crece de la mano de las plataformas digitales y trasciende fronteras jurisdiccionales.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo