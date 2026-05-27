27 de mayo de 2026
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Janina Ortiz

La Corte rechazó un recurso de Janina Ortiz y la causa quedó más cerca del juicio

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Janina Ortiz. Cómo sigue la causa.

La Corte rechazó un recurso de Janina Ortiz y la causa quedó más cerca del juicio.
La Corte rechazó un recurso de Janina Ortiz y la causa quedó más cerca del juicio. Foto: Cristian Lozano
 Por Florencia Martinez del Rio

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la defensa de Janina Ortiz, en el marco de la investigación por presunta malversación de fondos contra la exfuncionaria de la Municipalidad de Las Heras. Agotadas las instancias recursivas, la causa podrá avanzar hacia la fijación de una fecha de juicio.

Con las firmas de los jueces Julio Gómez, María Teresa Day y José Valerio, el máximo tribunal decidió "denegar la concesión del recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Janina Ortiz". Además, dispuso remitir las actuaciones al tribunal de origen.

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Qué significa para la causa la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

La Suprema Corte determinó que no hay elementos para dar lugar al recurso extraordinario federal por la defensa de Ortiz, exsecretaria de Gobierno durante la gestión de Daniel Orozco, ambos comprometidos con la Justicia, al igual que otros exfuncionarios, por supuestos fondos millonarios enviados a la cooperativa Manos a la Obra de manera irregular.

Ortiz intentó revertir una resolución previa de la Justicia mendocina vinculada a la continuidad de la causa penal. Tras este revés, el expediente quedó habilitado para avanzar hacia la etapa de juicio. El próximo paso es pasar al tribunal donde se deberá realizar el sorteo de los jueces, las partes ofrecerán las pruebas y se fijará la fecha del debate oral.

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Daniel Orozco y Janina Ortiz.

Daniel Orozco y Janina Ortiz.

La causa

Janina Ortiz, actualmente suspendida como diputada provincial por el cuerpo legislativo, es investigada por supuesto fraude a la administración pública en la modalidad de estafa, y además tiene otra causa por coacciones agravadas. Las presuntas irregularidades están vinculadas a pagos millonarios que ingresaron a una cooperativa, cuyo destinos están en investigación.

Junto a Ortiz y Orozco, están imputados: el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart; el exjefe de Licencias de Conducir, Hernán Mostaccio; el exagente municipal Juan Pablo Pandolfi; el exsubdirector de Contaduría, Daniel Herrera; y el exagente municipal contratado Adrián "Moco" Pérez.

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