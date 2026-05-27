27 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Humberto Mingorance

La respuesta de Aysam tras la imputación a Humberto Mingorance

Aysam. Agua y Saneamiento Mendoza respondió tras la imputación a Humberto Mingorance por la contaminación del agua en Los Corralitos.

Aysam es investigada por la justicia mendocina tras un desborde cloacal en Guaymallén.

Aysam es investigada por la justicia mendocina tras un desborde cloacal en Guaymallén.

Por Sitio Andino Política

La empresa AYSAM salió a responder oficialmente luego de que la Justicia imputara a su presidente, Humberto Mingorance, y a otros dos importantes directivos en el marco de la causa que investiga el desborde cloacal y la contaminación de agua registrada en el distrito Los Corralitos, en Guaymallén.

Desde la compañía estatal remarcaron que “es parte de un proceso judicial” y enfatizaron que “no hay sentencia”, dejando en claro que la situación continúa bajo análisis de la Justicia. Además, sostuvieron que el tema “queda en el ámbito judicial” y evitaron profundizar sobre las imputaciones que alcanzan a las máximas autoridades de la firma.

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En paralelo, desde la empresa destacaron que el cargo de Mingorance “ha sido ratificado por la Provincia”, en una señal política de respaldo al actual titular de AYSAM pese al avance de la investigación judicial.

La respuesta de Aysam tras la imputación de Humberto Mingorance

“Cuando haya novedades las estaremos informando”, señalaron oficialmente desde la compañía, que también aseguró que continúan desarrollando obras y tareas planificadas para intentar solucionar el conflicto sanitario denunciado por vecinos de Los Corralitos.

30 de Abril de 2026, Apertura Calle Patricias Mendocinas de ciudad, Humberto Mingorance, AYSAM
Humberto Mingorance fue notificado este martes de la imputación en su contra.

Humberto Mingorance fue notificado este martes de la imputación en su contra.

Según indicaron desde AYSAM. Aguas y Saneamiento Mendoza, actualmente siguen adelante distintos trabajos técnicos y operativos destinados a mejorar el sistema cloacal y evitar nuevos episodios de contaminación en la zona este de Guaymallén.

La causa judicial se originó tras denuncias vinculadas a desbordes cloacales y presunta contaminación de agua que afectaron a vecinos del distrito. La investigación apunta a determinar posibles responsabilidades de funcionarios y directivos de la empresa estatal encargada del servicio de agua y saneamiento en Mendoza.

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